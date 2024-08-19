淡出演藝圈！小甜甜移居廈門「未來動向曝光」　帶女兒重新開始...正面發聲

記者孟育民／台北報導

藝人小甜甜（張可昀）日前突然在臉書發文，透露即將移居中國大陸的消息，目前已淡出演藝圈，有感而發表示「人生到了一個階段，會非常清楚知道什麼才是最重要」。消息一出不少人讓許多人關心她的動向，她接受《ETtoday星光雲》訪問，表示現在跟著「新加坡直播天王」王雷到處直播，「已經一起直播四個月了，我們是全世界跑，我們會帶著大家的眼睛看世界各地，也會玩遊戲和民眾互動。」她重新開始學習，為了生活努力賺錢，未來女兒「米苔目」也會移居廈門，現在正在尋找更大的租屋處。

▲小甜甜移居廈門跟王雷做直播。（圖／小甜甜提供）

小甜甜不只跟著王雷全世界做直播，也在廈門設立傳媒公司，拿到了營業證，從零開始再出發，一步一腳印努力賺錢，她說學習到很多，「跟著王雷可以賺錢，我也可以陪小孩，他真的是一個很好的人，每次賣貨都是很驚人的，他的直播魅力非常強！」目前小甜甜還在辦理女兒的證件，也會把愛犬「茼蒿」帶在身邊；談及為何會想定居廈門？她則說：「離台北又很近，坐飛機一個小時就到了，在那邊也有認識許多學習的團隊，未來米苔目上學也有很好的環境跟地方。」

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▲小甜甜跟著王雷努力學習，每天生活都過得很充實。（圖／小甜甜提供）



小甜甜會選擇重新出發，最主要是為了女兒，坦言未來一切考量都會以小孩為主，「現在的媒體、廠商亂說、亂講不用負責，畢竟黑粉又多，我覺得沒必要讓他們做無謂的攻擊，有些攻擊也會影響我的小孩，以前那麼多年我都是被選擇需要，現在你可以去選擇你的想要，最重要的是女兒的成長，未來有需要還可以幫助到更多人，我相信有愛的人很多，只是有同理心的人需要更多。」

▲小甜甜跟團隊就如同朋友，一步一腳印賺錢。（圖／小甜甜提供）

小甜甜近年來經歷許多風波，都從未口出惡言，向來選擇隱忍，現在她想遠離外界紛爭，希望未來能好好過日子，不過移居廈門還是遭到一些酸民攻擊，她無奈說：「我只是換一個居住環境，我台北的房子也沒有賣，房子會留給女兒，我有空還是會回來看看姊妹淘，那些謾罵曲解的人，你們不是我，你們不會理解小孩在學校被異樣的眼光講閒話，真的只是希望她能夠開心成長。」

▲小甜甜目前兩邊跑，也還在辦理女兒的證件。（圖／翻攝自小甜甜臉書）



問到未來還會回來演藝圈嗎？她沒把話說死：「暫時沒打算上任何通告，但如果像是慧玲姐、雨後驕陽的製作人，那些曾經對我有恩的製作人、導演，或是有好的劇本，只要他們需要我，我都一定會回來報恩，也沒有絕對啦，很多人看我長大，如果我有能力，他們需要我，我一定也會二話不說。」