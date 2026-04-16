《極限返航》2026年壓倒性好評科幻鉅作　電影配樂再造新經典

文／人物誌

《極限返航》改編自作家Andy Weir於2021年出版的同名小說，由《樂高玩電影》導演組合Phil Lord與Christopher Miller執導，並由曾將《絕地救援》成功搬上大銀幕的編劇Drew Goddard改編劇本；主演的部分，集結《Barbie 芭比》萊恩葛斯林（Ryan Gosling）、《墜惡真相》桑德拉惠勒（Sandra Hüller）。電影於今年3月中旬上映，創下非系列電影近年最佳開片，且全球票房迄今已逾三億美金，成功將原著的科學魅力轉化為受觀眾青睞的商業大片。

▲《極限返航》創下非系列電影近年最佳開片。（圖／Jonathan Olley／Jonathan Olley - © 2025 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.）

文明滅絕危機襲來，生物學家遠赴光年之外尋找答案

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《極限返航》講述太陽遭到「噬日菌」的侵蝕，使太陽逐漸失去能量，地球文明也逐漸走向滅絕，而獨自在太空船甦醒的科學教師Grace（Ryan Gosling飾），失去片段記憶的他，只知道自己肩負全人類的希望──前往距離地球12光年的天倉五，探索其不被噬日菌侵蝕的原因。然而，這趟有去無回的旅程，從遭遇神秘太空船與異星文明之後，Grace重新拾起返家希望，並與外星生物一同尋找拯救各自星球的方法。

與《星際效應》、《絕地救援》等宇宙探險電影相比，《極限返航》以男主角的失憶，將重要劇情以回憶的方式，穿插在宇宙探險的順向敘事之中，並加入跨物種友情的橋段，顛覆傳統敘事手法；此外，電影刻意降低天體物理學與哲學的崇高感，將理應艱澀的科幻情節，改以吸引人的說故事手法，轉為飽含溫度與詼諧的冒險故事，即便未達《星際效應》的崇高震撼，卻以較低的觀影門檻達到令全球影迷內心滿足的娛樂體驗。

▲《極限返航》。（圖／Project Hail Mary﻿ 官方臉書粉絲專頁）

電影配樂再造新經典，重塑平凡人生的勇敢意義

《極限返航》的插曲、配樂更是經典所在，配樂由英國作曲家Daniel Pemberton操刀，透過音樂成功營造太空的浩瀚無垠，以及思鄉時的情緒堆疊、接觸外星文明的處處驚奇。另外再加上流行音樂的穿插，包含Harry Styles〈Sign of the Times〉、披頭四〈Two of Us〉，在劇中成為角色對抗孤獨的重要媒介，更參與角色心理與敘事節奏的重要元素，從劇情感性到令人沉浸的電影音樂，使電影獲爛番茄指數95%的多數好評。

《極限返航》片長156分鐘，要塞入小說完善的世界觀說明、角色心境刻劃實屬不易，但電影表現已讓觀眾看到最淋漓盡致的改編刪減。談到拯救地球，Grace一直都不是使命感強烈的英雄，在外星夥伴評價他為「勇敢」時，電影才終於說明Grace飛上太空的理由，他的害怕、優柔寡斷，還有對學術的熱愛，能夠呈現性格特質的表徵都極為鮮明，也成功凸顯其勇敢的不易，在聲光特效的娛樂饗宴之外，要角面對災難的態度大相逕庭，從開頭到結尾處處充滿亮點，日後必然將在各大影展斬獲眾多獎項。

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