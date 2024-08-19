何時傳喚SUGA？韓警廳長親回調查進度　「不設拍照區」程序全相同

記者張筱涵／綜合報導

防彈少年團（BTS）成員SUGA（本名閔玧其，31歲）近日涉嫌酒後駕駛電動車，引發社會關注。韓警計劃在近期傳喚SUGA進行調查，確切日期預計將於本周確認。

▲SUGA酒後騎乘電動車回家，轉彎時跌倒被警方關切。（圖／翻攝自NAVER TV／TV조선 뉴스、Instagram／agustd）



警察廳廳長趙志浩（音譯）於19日上午，在首爾西大門區警察廳舉行的例行記者會上，針對SUGA的傳喚調查時間，目前調查小組正在協調中，預計會在本周決定出日期。對於身為公眾人物的SUGA屆時是否會站在特定的地方給媒體拍照時，趙志浩回應將按照與其他嫌疑人相同的標準進行處理：「我們不會特意為其設置拍照區，將與其他嫌疑人的傳喚程序相同。」

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此前，SUGA於6日在首爾龍山區漢南洞的住處附近駕駛電動車被警方查獲，經酒精測試，結果為0.227%，遠超過駕照吊銷標準（0.08%）。事故發生後，SUGA和其所屬經紀公司均表示，事發時所使用的交通工具是電動滑板車（전동 킥보드），而非電動車（전동 스쿠터），這一說法引發了他們試圖縮小事件影響的批評。

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