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YTR草爺捲柯文哲爛帳！幫拉票慘賠12萬　3粉絲受騙：中手機卻收文宣品

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲草爺副業夾娃娃機辦活動，主辦的公關公司爆出財務周轉有問題。

圖文／鏡週刊

百萬網紅「含羞草日記」的草爺擅長經營副業，包括比特幣、醫美診所都曾賺過錢，他的夾娃娃機台副業本來也不錯，卻因和柯文哲相關的公關公司眾享國際合作抽手機活動爆出糾紛，民眾沒收到手機，還被要求先匯數千元稅金，大呼受騙。草爺得知後，只好自掏腰包買手機給粉絲，事情餘波盪漾也讓他心情受影響，最後連夾娃娃機台店也收攤。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

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▲夾娃娃抽手機活動出包，公關公司發聲明致歉。（翻攝自含羞草日記臉書）

柯文哲近日身陷假帳疑雲，演藝圈也爆出受害者，據悉，去年總統大選期間柯文哲找眾享國際舉辦系列公關活動，為了拉攏年輕族群選票，亦找上草爺的「含羞草日記」拍攝影片，當時柯文哲還特地南下到草爺的台南夾娃娃機台店拍攝。

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▲柯文哲去年參與2024總統大選，找來眾享國際負責活動公關宣傳。（讀者提供）

抽手機中獎　收到一箱文宣

之後眾享國際亦和草爺合作粉絲夾娃娃得積分抽手機的活動，但活動結束後，中獎的3位民眾遲遲沒收到手機，還被要求先匯2639元稅金給主辦單位，仍然沒等到手機，反而收到一箱柯文哲的文宣品，粉絲不平因而爆出糾紛。

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▲草爺砸千萬元在台南開三百坪夾娃娃機台店，不到一年收攤。（含羞草日記親子樂園提供）

據知情者表示，向來豪爽的草爺得知公關公司財務周轉失靈，即由團隊出面代墊手機而平息紛爭，金額為10萬8190元。事實上公關公司連他的拍攝影片酬勞給付也是拖拖拉拉，包括草爺代墊的種種費用，公關公司還短少支付草爺1萬多元。不過草爺也沒想去找對方索討，只想趕快平息這件紛爭。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲草爺（右）從百萬網紅跨足演藝圈，去年港星錢小豪（中）來台期間，他還曾與郭鬼鬼（左）一起出席活動。

據讀者爆料，眾享國際舉辦的「夾娃娃機送iPhone手機活動」，3名得獎者在活動期間都花了不少錢與時間夾娃娃，3人平均花了2萬5千多元，後來又匯款2639元的稅金，結果沒收到手機，公關公司多次回應「已寄出」，最後收到商品卻都是柯文哲的競選文宣品與周邊小物，令民眾氣炸，疼惜粉絲的草爺也覺得很不好意思。

窗口已離職　留下一地爛帳

後來又爆出公關公司出包、財務失靈等問題，草爺透過經紀公司表示，當初活動都是由洪姓員工與眾享國際聯繫，但該員工已離職，無法多做回應。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲草爺（左起）客串戲劇《百萬人推理》演出，與杰哥、琳妲、鄭伊健、阿翰、鐵牛、千千合影。（百聿數碼提供）

草爺除了演藝事業，其實做了不少副業投資，例如醫美、比特幣等，都有賺過錢。後來草爺還與人合資千萬元，在台南市區開設占地300坪夾娃娃機台店，不過和柯文哲相關公關公司合作惹出糾紛，令草爺也覺得有點灰頭土臉、意興闌珊，台南的夾娃娃機台店也因而收攤。
 


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草爺, 柯文哲, 鏡週刊

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