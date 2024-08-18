蔡少芬拍《甄嬛傳》敬業瞞懷孕　孫儷推倒她後嚇壞：為什麼不說

記者蔡宜芳／綜合報導

港星蔡少芬在《後宮甄嬛傳》中飾演的壞皇后令人印象深刻，而她近來和劇中演員重聚做節目，坦言當時拍攝被孫儷推倒的戲時，自己還沒公開懷孕消息，讓孫儷事後嚇壞，敬業態度讓陶昕然都覺得佩服。

▲蔡少芬在《甄嬛傳》中飾演皇后。（圖／翻攝自微博／蔡少芬、甄嬛傳官微）

在《煥新環遊傳》最新片段中，蔡少芬透露，要拍皇后被甄嬛推倒的戲時，其實孫儷並不知道她已經懷孕，而她為求拍起來真實，告訴孫儷要大力推，自己再借力撐住。後來，孫儷得知蔡少芬懷有身孕時，驚訝又自責地說：「妳為什麼不跟我說？嚇死我了！我怎麼可以推妳！」但蔡少芬反過來安慰孫儷說：「沒事，妳都不知道（我懷孕）。」

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▲▼蔡少芬拍《甄嬛傳》時隱瞞懷孕。（圖／翻攝自YouTube／騰訊視頻 - 熱播綜藝 - Get the WeTV APP）

蔡少芬表示，她曾經流產過，所以在拍攝《甄嬛傳》時非常輕鬆，因為她明白即使再小心保護孩子，也不一定能留住。而她拍戲時，也是因為清楚知道怎麼保護自己，才會隱瞞身孕求效果，不然若是事先告知孫儷，她認為對方肯定下不了手，戲劇張力也就減分。

▲▼蔡少芬沒公開懷孕的事情，讓孫儷嚇壞。（圖／翻攝自YouTube／騰訊視頻 - 熱播綜藝 - Get the WeTV APP）