陳奕迅老婆「PO宇多田光演唱會片段」被罵翻！　急刪文喊：沒人告訴我

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星徐濠縈與歌王陳奕迅結婚18年，鮮少公開放閃，也漸漸淡出螢光幕前，私下經常在社群上分享日常，近日她出現在日本天后宇多田光的演唱會《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》香港場，自17日起在香港亞洲博覽館連續兩天舉行，座無虛席。徐濠縈在Instagram上分享了她在演唱會現場的個人照片及宇多田光的表演片段。

▲宇多田光正在舉行亞洲巡迴演唱會。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、cherry chill will.提供）

有網友提醒徐濠縈，根據規定不可將演唱會的影片發布到社群，事實上早在宇多田光台北演唱會期間，主辦方已發出聲明，呼籲歌迷不要上傳現場片段，但相關影片仍持續在網路上流傳。徐濠縈在得知這一規定後，迅速刪除了相關片段，並留言解釋：「因為我是大會的人帶入場，沒有人告訴我不能上傳到社群！見全場用手機拍下安可環節，以為安可可以PO！」

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▲徐濠縈目前已經刪除相關片段。（圖／翻攝自徐濠縈Instagram）

此前，宇多田光連續兩天在台北小巨蛋開唱，活動開演前，主辦單位便有告誡「演唱會禁止拍攝、上傳影片」，但還是擋不住歌迷的熱情，網路上竄流著眾多台北場片段。對此，主辦單位大鴻藝術在臉書上勸導「大家不要再違規上傳影片了啦！」並上傳一支日本官方親自公開的台北小巨蛋演唱2分鐘精華版，盼望就此讓網友停手PO出違規的影片。