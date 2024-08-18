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YouTuber卡特上海遇變態「偷拍還狂追」！　被拒絕竟扯：這是街拍

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber卡特近日與好友Ginger到上海旅遊，沒想到竟然在鬧區遇到瘋狂偷拍的大叔，出言拒絕後，對方依舊窮追不捨，卡特將全程用手機錄下，氣得直呼「完全沒尊重被拍者」。

▲卡特到上海旅遊遇到偷拍。（圖／翻攝自卡特Instagram）

▲卡特到上海旅遊遇到偷拍。（圖／翻攝自卡特Instagram）

卡特16日在Instagram分享一則reels，影片中可以看到兩人被一名大叔追著說要「街拍」，他無奈表示「都已經跟他說不要再拍我們」，Ginger也說「很明確地說不好意思、不方便，第一次拒絕以為成功了還繼續跟過來，拿手機對著你」，眼看大叔窮追不捨，兩人最終躲進一家店裡，對方才摸摸鼻子走人。

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▲卡特到上海旅遊遇到偷拍。（圖／翻攝自卡特Instagram）

▲卡特到上海旅遊遇到偷拍。（圖／翻攝自卡特Instagram）

▲卡特到上海旅遊遇到偷拍。（圖／翻攝自卡特Instagram）

▲卡特最終帶著好友躲進店裡才擺脫變態大叔。（圖／翻攝自卡特Instagram）

影片內文也記錄道「在上海遇到超噁心的大叔，完全沒尊重被拍者，假借街拍之名、真騷擾，大家來武康大樓、安福街這邊要好好保護自己，你也不知道你被拍的照片會拿來做什麼事情…」，網友看完影片也紛紛心疼表示「好可怕⋯看影片整個人都不舒服起來⋯心疼薑」、「根據我的經驗，真的是要用罵的」、「他是在沒關係什麼啊？好意思耶天啊」、「直接找旁邊的人協助報警了吧」。

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