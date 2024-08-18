丟丟妹虧男友「愛約砲又花心」　曝交往原因：你們都覺得我眼瞎

記者蔡宜芳／綜合報導

「直播天后」丟丟妹在2023年與前夫離婚，今年初認愛大6歲髮型師男友Tommy。丟丟妹日前和男友一起開直播，並回應網友關於為什麼和Tommy交往的問題，坦言男方起初並不是自己的菜。

▲丟丟妹於2月認愛Tommy。（圖／翻攝自Facebook／樓頂揪樓下）

直播影片中，丟丟妹提到，有很多網友對於她選擇Tommy交往感到不解，「你們都覺得我眼瞎對不對？（男友）就只會講幹話，講話又沒重點，然後又愛約砲又花心，你們是不是很好奇？」丟丟妹坦言，一開始並沒有很喜歡Tommy，甚至會覺得對方的想法奇特，「就想說怎麼會有人…這麼白癡這麼笨的人，然後自以為很聰明，會覺得說，他雖然這樣屁屁的。」

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▲丟丟妹坦言一開始沒有很喜歡Tommy。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）

不過，丟丟妹後來被Tommy面對生活的態度所吸引，「不管他遇到很怪的事還是什麼，他都很正面地去面對。」她也笑稱自己雙子座「偏變態」，覺得另一半太乖就很無趣，「我覺得最大的成就感，就是馴服吧，他真的就是變很乖。」強調男友現在已經不是以前的花花公子。

▲丟丟妹分享被男友吸引的原因。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）