李洋、王齊麟「米其林double date」甜摟女友腰！六月爽收禮物：大驚喜

記者潘慧中／綜合報導

六月（蔡君茹）與奧運金牌選手王齊麟有私交，既日前終於摸到獎牌，她18日分享昨晚和王齊麟、陳詩媛、李洋及其女友一起在米其林二星餐廳享用美食的照片，並透露收到了一份驚喜大禮！

▲王齊麟再度同框陳詩媛，李洋則是甜蜜摟著女友的腰。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）



照片中，可以看到六月頭戴米色棒球帽，身穿牛仔套裝，打扮休閒又不失時髦。王齊麟穿著白色上衣，陳詩媛則是穿深色上衣和白色百褶短裙；穿著灰T恤的李洋則是輕摟著女友的細腰，互動十分甜蜜。

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▲▼六月和王齊麟、李洋一行人一起摘星米其林餐廳。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）



最令六月驚喜的是，她4天前上傳女兒的噴墨畫作後，除了謝謝金牌經紀人將女兒畫作和王齊麟、李洋的奪牌合照結合在一起，她還拜託兩位金牌得主能幫忙簽名，結果17日願望成真了，「真的是大驚喜！」

▲李洋、王齊麟貼心完成六月的心願。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）



至於王齊麟、陳詩媛私下心情是否有受到之前風波的影響，六月日前低調透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，「這個是個人私事，我們不方便回應」，相當保護好友隱私。