快訊／「法國美男始祖」亞蘭德倫88歲過世！天菜臉蛋爆紅　曾來台頒金馬

Rest in Peace Alain Delon! (1935 - 2024) pic.twitter.com/wAOmKsh16V — Classic Hollywood(GP) (@CHC_1927) August 18, 2024

記者田暐瑋／綜合報導

有「法國第一美男子」之稱的男星亞蘭德倫（Alain Delon）驚傳逝世，享壽88歲。他在60、70年代走紅，因為如雕像般的立體五官風靡萬千少女，在80年代末期一度淡出演藝圈，2000年又復出電視圈，前幾年多次因心臟問題住院手術，透露想安樂死，如今家屬出面證實死訊，令粉絲震驚又悲痛。

據法國媒體《法新社》報導，亞蘭德倫家屬證實他於18日過世，享壽88歲，家屬悲痛發布聲明：「他在家中安詳離世，身邊有3個孩子和親人，在這個極其痛苦的時刻，希望外界尊重家人隱私。」他曾於1981年來台，擔任第18屆金馬獎頒獎嘉賓，當年也是掀起轟動。

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▲亞蘭德倫，有「第一美男子」之稱。（圖／金馬執委會提供）



亞蘭德倫年輕時靠著英俊外貌爆紅，演過義大利版的《（蒙面俠）蘇洛》、《黑色鬱金香》等知名電影，有「第一美男子」之稱，多次因為心臟問題住院，2012年動手術，隔年因心律不整住院治療，2014年曾因背部劇痛緊急進行手術，2019年更發生過2次中風，主要都在瑞士醫院休養。

亞蘭德倫前妻娜塔莉德龍（Nathalie Delon）原本也打算安樂死，最後在2021年1月因胰腺癌病逝。看著前妻和其他好友離世，加上對自己身體的變化有許多感慨，他曾透露自己住在安樂死合法的瑞士：「我認為安樂死是最合乎邏輯且自然的事情。」也提到變老真的是一件很痛苦的事情：「但我們卻無能為力，逐漸失去好看的外貌、失去視力，站起來也很辛苦還很痛。」

▲亞蘭德倫過世。（圖／達志影像／美聯社）