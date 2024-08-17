韓正妹YTR見台灣街頭「一堆違停」！　反應讓網羞愧：反觀台灣人

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber「韓國女生Judy」擁有亮麗外型及傲人身材，熱愛台灣文化，經常在影片中介紹台灣，自然的互動風格深受網友喜愛。日前她上傳的影片中，可以看到她帶著啦啦隊女神南珉貞及其妹妹南至苑一起在台灣展開美食之旅，期間在看見路邊違法停車時的反應，引發台灣網友熱烈討論。

▲Judy來台多年，深受許多台粉喜愛。（圖／翻攝自Judy Instagram）

Judy在影片中開車載著兩人去吃冰，抵達一家快要打烊的冰品店時，卻發現附近幾乎沒有合法的停車位，路邊還被疑似違規停車的車輛擠得難以通行。南珉貞提議擔心吃不到冰，便建議直接找路邊空位停，但Judy堅持一定要找到合法的停車位或停車場，解釋道：「其實不可以（違停），這些可能都是違停，如果隨便跟著停車，就等著吃罰單吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Judy堅持不能違停。（圖／翻攝YouTube／韓國女生Judy）

該片段隨後被知名臉書粉絲專頁「交通安全唬平安2.0」轉貼，引起台灣網友熱議。許多人對Judy的守法態度表示佩服，許多人自嘆不如表示「結果堅持找合法停車位的人，反而被台灣人當異類，真的是可悲交通」、「看到外國YTR比自己台灣人還在意交通問題或無障礙權益，真是感嘆」、「Judy台灣待這麼久了還是很守法，反觀台灣人」、「台灣行人地獄不是叫假的」。