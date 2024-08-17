獨家／鬼月不要亂講話！　男歌手曝超驚悚經驗「說錯話當晚出事」

記者蔡琛儀／專訪

創作歌手謝孟其推出首張專輯《反芻》，近日適逢鬼月，他透露原本就容易感應到一些特別的磁場，因此不敢看恐怖片，結果小時候真的曾因為亂說話，導致當晚被「好兄弟」包圍，讓他從此以後謹言慎行，再也不敢亂說話。

▲謝孟其小時候因在鬼月說錯話，當晚就吸引「好兄弟」找上門。（圖／記者湯興漢攝）

謝孟其說，小時候住在台中沙鹿某棟大樓，該大樓樓上是KTV，曾經發生火災，因此房租便宜，即便覺得大樓陰森，且只有兩戶人家，他和家人當時還是選擇住在此地。他表示，以前家人就告誡他在鬼月不要亂講話，尤其是在搭電梯的時候，他都乖乖照做不敢亂看。

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某次剛好是鬼月，他一回到家就開心大喊：「我的好兄弟，我回來了！」媽媽一聽當場變臉，叫他不要亂講話，還叫他趕快念佛號，但當晚謝孟其睡覺一半突然醒來，「發現腳邊有很多模糊的人形影子，都是綠綠、淡淡的，看不清楚長什麼樣，我嚇得大叫，家人聽到後也叫我趕快念阿彌陀佛，我閉上眼睛，影子就消失了。」

▲謝孟其推出首張專輯《反芻》。（圖／記者湯興漢攝）

不過事情還沒結束，隨後謝孟其睡著，又夢到自己躺在一個搖椅上，有個鬼奶奶抱著他，讓他又嚇到立刻驚醒，此後他也更加小心，不再亂講話。至於是否有鬼月的禁忌？謝孟其說，鬼月的時候，他晚上不會在外面逗留太久，也不會去海邊玩，「以前還被告誡過20歲以前不要穿黑色的衣服。」避免又惹「禍」上身。

▲歌手謝孟其。（圖／記者湯興漢攝）