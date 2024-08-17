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蔡瑞雪趴床「倒出超兇上圍」！震撼2.5萬人 中空開褲頭現身宜蘭

記者潘慧中／綜合報導

蔡瑞雪擁有「北一女神」封號，因甜美外型備受矚目，私下常和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳在宜蘭民宿的照片，火辣穿搭至今已吸引2.5萬人按讚。

▲▼蔡瑞雪。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

▲▼蔡瑞雪趴出倒出超兇上圍。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

▲▼蔡瑞雪。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

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照片中，可以看到蔡瑞雪放下一頭及腰長捲髮，單穿灰色細肩帶洋裝，相當映襯她的白皙肌膚，時而趴在床上，時而坐起來，辣露深溝和超有料半球。

▲▼蔡瑞雪。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

▲▼蔡瑞雪。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

▲▼蔡瑞雪。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

▲蔡瑞雪分享在宜蘭的美照。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

另一個自拍畫面中，只見蔡瑞雪換穿深色長袖上衣，短版中空剪裁、加上解開褲頭，自信秀出結實腹肌，若隱若現出馬甲線，纖細腰身羨煞大批女粉絲。

▲▼蔡瑞雪。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

▲蔡瑞雪在民宿中解開褲頭秀結實腹肌。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

而之所以能練出川字腹肌，蔡瑞雪曾透露，「其實就是持之以恆的，每天仰臥起坐至少100個，有時候邊看劇一邊做，一下就200、300下了，然後平常也要多有氧減脂」，她當時還傳授私人秘密武器，那就是「不管何時都縮小腹」，但也提醒網友還是要評估自身狀況，切勿受傷。

▲▼蔡瑞雪。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

▲蔡瑞雪身材超好！（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

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