田中千繪住台18年宣布「拿到永久居留證」！　激動：可以永遠在台灣了

記者田暐瑋／綜合報導

日本女星田中千繪當年憑著電影《海角七號》走紅，來台發展已經10多年，長期定居台灣的她17日開心宣布拿到永久居留證，成為今年生日最大的禮物，「我以後永遠可以待在台灣了！」

▲田中千繪拿到永久居留證。（圖／翻攝自田中千繪臉書）



田中千繪17日在臉書發文，宣布終於獲得台灣永久居留證，並表示這是今年生日最大的禮物，她透露雖然已在台灣居住18年，但由於過去頻繁出境，尤其是在疫情前，加上有次在辦理居留證時需要出國，結果使用了替代證明文件，卻在3年前申請永久居留時才發現該文件不被認可，導致她在台灣的居留時間被歸零。

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也因為有了這次經驗，田中千繪藉由自身經驗分享，「如果你身邊有想要申請台灣永久居留證的外籍朋友，請你幫他們多注意一下這一點，真的不要浪費寶貴的時間了。」最後也興奮表示：「我以後永遠可以待在台灣了，雖然大家已經照顧我很多很多，但還是再次地想跟大家說聲，接下來也請多多指教。」

▲田中千繪拿到永久居留證。（圖／翻攝自田中千繪臉書）

田中千繪來台發展十幾年，過去因演出電影《海角七號》女主角爆紅，也和范逸臣相戀，交往至今始終低調，近年來才慢慢對外透露感情狀況。然而兩人相戀多年，卻遲遲沒有結婚，一度被傳出是爸爸不滿意男方，才導致婚事卡關。不過田中千繪解釋，結婚對她來說就是一張紙而已，不想改變現在自由快樂的生活。