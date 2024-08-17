《聽海湧》回娘家特映！「高雄女婿」黃冠智5度南下曝：時空錯亂

記者黃庠棻／台北報導

公視出品的臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》日前在台北舉行千人首映後，無論是一般觀眾或影視業界前輩皆給予激讚，《俗女養成記》導演嚴藝文稱讚「編導很強，演員都在發光」。《客人主人》導演沈可尚則表示「對臺籍日本兵歷史好奇的人，很自然會被《聽海湧》深深吸引。」

▲《聽海湧》首映後獲得好評 。（圖／公視提供）

《聽海湧》將於今（17）日晚間首播，主演吳翰林、黃冠智和朱宥丞同時以「乘風破浪的哥哥」之姿，挾著千人首映的氣勢前往高雄港都舉行首映，黃冠智回憶當初在高雄南星計畫區拍戰俘營時的心情，說道「這裡真的是臺灣嗎？感覺真的穿越時空來到二戰時期的戰俘營，太佩服美術組了。」



主要演員吳翰林、黃冠智和朱宥丞特地南下高雄參與特映活動，劇中3人飾演來自高雄的三兄弟，劇組也選在高雄南星計畫區搭建戰俘營場景，演員等人因此在當地度過兩個月的拍攝時光，今日高雄特映是《聽海湧》確定上檔後的首場「回娘家」活動。

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▲《聽海湧》主要演員到高雄舉辦特映會。（圖／公視提供）



演員們首次看到《聽海湧》在高雄搭建的南洋戰俘營場景時，都感到極為震撼，朱宥丞表示「當下第一眼看到時，內心非常震撼，像是穿越回二戰時期。」吳翰林也說「原本荒蕪的土地變成如此考究的場景，太不可思議了」，非常開心能夠以主演身份參與如此精緻又有跨時代意義的鉅製。

▲朱宥丞在《聽海湧》中飾演小弟 。（圖／公視提供）



吳翰林、黃冠智和朱宥丞對於再次回到高雄參與特別放映活動感到興奮，分享了對這座城市留下深刻的工作記憶，並回憶當時體驗的生活片段，黃冠智表示因《聽海湧》第五度赴高雄拍戲，身為高雄女婿的他原本就對這座城市有著特殊的感情，這次拍攝更對高雄留下極為特殊的回憶，直呼「上戲時在荒郊野外的戰俘營，收工後卻看到樂園的摩天輪，真的有時空錯亂的感覺。」

▲黃冠智是高雄女婿。（圖／公視提供）



同時有導演身份的吳翰林則特別提到，過去參加高雄電影節、造訪高雄市電影館，也知道有「高雄拍」補助，感受到高雄對影視拍攝創作者非常友善，給予新銳影視工作者機會。年僅15歲的演員朱宥丞出道10年，也是5度在高雄參與戲劇拍攝，表示「在這裡感覺到濃濃的人情味！高雄有大都市的繁華，又有美麗的自然景觀。」甚至對柴山的獼猴們念念不忘。



拍攝《聽海湧》戰俘營的場面時，演員可說是身心受難，每天處於水深火熱之中，但他們都在高雄找到屬於自己的放鬆方式。黃冠智表示，時常和其他演員相約去健身房運動，保持身體狀態，還會去做SPA，晚上則帶日本演員們逛夜市，坦言「還會和翰林一起騎共享腳踏車到處晃晃，開發高雄美食。」吳翰林則喜歡在高雄看文化古蹟，「包含旗津的戰爭與和平紀念公園主題館，可以看到城市的脈絡和不同文化交集在一起。」



《聽海湧》描繪昭和17年（1942）， 日本從殖民地臺灣大量徵召臺籍青年前往北婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘；這些臺籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。有些人因此再也沒有機會回到臺灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事。

《聽海湧》全劇共五集，由公共電視出品，高雄人和三餘創投聯合出品，看不見電影工作室與回甘映像製作，主要拍攝場景散佈在高雄、臺東及屏東等地，並實地前往馬來西亞北婆羅洲取景拍攝。該劇自8月17日起，每週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10點公視+、MOD與Hami Video影劇館+上架並推出第一集免費看活動，並開放全球收看，還將於8/31週六晚上十點播出《漂流之海－聽海湧紀錄片》。