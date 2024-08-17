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陷桃色風波失業2年又遇母病逝！馬幼興「熬過憩室炎」宣布好消息

記者黃庠棻／台北報導

曾在《戲說台灣》系列和多部本土劇《天道》、《天之驕女》、《一家人》、《願望》出演的男星馬幼興，有本土劇「惡男專業戶」之稱。他日前才因得了「憩室炎」差點有生命危險，好不容易過難關後，宣布好消息，今年他成為有殼一族，在八里買了41坪新房，並首度開箱家中裝潢。

▲馬幼興悲傷證實母親過世消息。（圖／翻攝自Facebook／馬幼興）

▲馬幼興演出多部八點檔。（圖／翻攝自Facebook／馬幼興）

馬幼興表示他原本因母親生病，將內湖的房產賣掉，搬去跟母親同住方便照顧，但母親過世前，歷經失業2年，想用剩下的錢投資購屋，但台北市房價居高不下，最後選擇淡水附近輕軌站旁的八里新市鎮，當時買價一坪約30萬。

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▲馬幼興。（圖／好睡王提供）

▲馬幼興在八里購入新宅。（圖／好睡王提供）

沒想到，馬幼興買下的房子因為鄰近輕軌，加上附近即將興建大型outlet，加上平潭商港建立後讓他購買的社區房價瞬間飆漲，目前一坪開價40萬，等於他小賺不少，坦言自己是用青年安心專案辦理首購，今年入厝剛好是他54歲生日，加上憩室炎康復，讓他直呼「這就當作是我送給自己的生日禮物，有重生的感覺。」

▲馬幼興。（圖／好睡王提供）

▲馬幼興在八里購入新宅。（圖／好睡王提供）

馬幼興當初到處看房，最後選在八里就是因為未來有增值的空間才決定買下，當作另一項投資，新屋花了近半年裝潢，費用約200萬，全屋走簡潔奶油風，他透露「我其實跟設計師說，只要素淨就好，不要退流行，這樣才可以看不膩，所以我全屋都是奶油和淺咖啡色系，自己挺滿意。」

▲馬幼興。（圖／好睡王提供）

▲馬幼興在八里購入新宅。（圖／好睡王提供）

新屋裝潢期間他正在拍《天道》，剛好電視台附近有不少大型家具公司，他相中好睡王的寢具和沙發，笑說「我就追求一個舒適，電動沙發和電動床可以讓我追劇時不會腰酸背痛。」新屋入厝選在8月8日自己生日當天，好友馬國賢和合作拍戲的許鈞鈞、葉華等人，都到場暖房兼為他慶生。

▲馬幼興。（圖／好睡王提供）

▲馬幼興跟好友一起慶祝。（圖／好睡王提供）

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