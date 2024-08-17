記者潘慧中／綜合報導

女星陳慧娥（阿娥）是安迪的遺孀，近年不時受邀上節目分享生活經歷。她日前便在《小明星大跟班》透露，以前和婆婆住在一起時，不但被規定不能鎖房門，而且對方「每天都來我們房間」！

▲婆婆規定陳慧娥不能鎖房門。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



[廣告]請繼續往下閱讀...

陳慧娥還原當年狀況，婆婆每天都會拿一杯酒到她和安迪的房間，「坐到天亮，就是跟她兒子聊天、看電視，所以我跟我老公完全沒有屬於我們兩個自己的時間。」

▲▼婆婆天天都會在陳慧娥和安迪的房間坐到天亮。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



因此，陳慧娥坦言女兒是以前去花蓮懷上的，兒子則是去阿里山懷上的，「都不是在家裡有的！」更難以相信的是，有時候媽媽一出門，安迪就會趕緊把握機會求歡，讓老婆不禁笑說「好像在偷客兄」。

▲▼媽媽一出門，安迪就會趕快和陳慧娥求歡。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



有時候愛愛到一半，發現婆婆突然回家，陳慧娥和安迪都會嚇一跳，「因為門不能鎖，婆婆也有房間的鑰匙。」她只能著急地用棉被蓋住光溜溜的身體，但婆婆有時候還會進房間狂拉她的棉被說：「大白天是在睡什麼？快起來！」這段經歷至今仍讓她印象深刻。

▲婆婆突然回家都會嚇到陳慧娥。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）