心疼陳詩媛！琵琶女神看不下去「求放過她」：可不可以理性一點？

記者劉宛欣／綜合報導

啦啦隊女神陳詩媛認愛羽球選手王齊麟以來，一直都不吝高調放閃，日前卻因為進入管制區接機挨轟，男方多次發聲護愛，仍擋不住批評聲浪，她15日似乎因為受不了大量的指責留言，選擇將Threads關閉。台藝大國樂系的琵琶女神、職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」成員李雨禧在16日心疼發聲，批評攻擊陳詩媛的網友「可不可以理性一點？不要一直跳針批判別人戀情？」

▲李雨禧聲援陳詩媛。（圖／翻攝自李雨禧、陳詩媛Instagram）

李雨禧16日透過Threads發文，難過表示看到陳詩媛將帳號關閉「真的、真的、真的覺得很心疼」，並直言「雖然不認識她，但很久以前就看過她的作品，是很認真的女孩」，她提及自己過去被網路暴力過的過往，坦言度過了很辛苦的一段時間，最後喊話攻擊陳詩媛的網友「大家可不可以理性一點？不要一直跳針去評判別人的戀情，大家放過她吧，拜託了」。

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▲李雨禧貼文。（圖／翻攝自李雨禧Threads）

此前，王齊麟與夥伴李洋以及其他國手們搭機回台當天，陳詩媛申請進入管制區提早見男友，此舉成了網路上抨擊的焦點，即便航警局出面澄清她有拿到臨時通行證，並未違反規定。仍未能平息輿論，面對批評，陳詩媛於15日回應，承認自己處理不當，並表達歉意，但隨後便關閉Threads帳號，目前該留言也已無法查看。