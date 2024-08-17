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佐藤健、長澤雅美《四月，她將到來》年度票房冠軍　揭示「愛」的本質

文／女子學

「愛要如何才不會走到終點呢？」

2024日本愛情電影年度票房冠軍《四月，她將到來。》改編自人氣作家川村元氣同名小說，是現下少見的傳統愛情電影，透過戲中角色遇到的困境來探討「愛」的本質。

此電影不只集結佐藤健、長澤雅美、森七菜等等夢幻卡司，導演是由拍攝米津玄師《Lemon》MV的山田智和來擔綱，還是他的首部長篇電影作品，電影除了日式獨有的細膩生活化之外，更用美麗的景致襯托出角色微小卻充滿韌性的姿態，可以說電影處女作就在畫面上展現出獨特的大氣。

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▲2024日本愛情電影年度票房冠軍《四月，她將到來。》。（圖／車庫娛樂，下同）

愛是永恆的嗎？是不是一定會隨時間消逝呢？

此項命題正是貫穿電影的戲眼。故事講述精神科醫生「藤代俊」（佐藤健飾）某天突然收到初戀女友「伊予田春」（森七菜飾）的信件，她正在世界各地旅遊。與此同時，與藤代論及婚嫁的女友坂本彌生（長澤雅美飾）卻突然失蹤了，兩條看似毫不相關的戀情，隨著彌生的消失，漸漸微妙地交織在一起。

故事雖然以「藤代俊」為中心，但卻是由他周圍的兩個女生彌生和小春來推動情節發展，「為何許久不見的初戀小春會突然寄信？」、「為何論及婚嫁的女友彌生會突然消失？」整部電影就是圍繞在這兩個謎團上，隨著揭露藤代與兩位女生的過去，答案似乎越來越近，藤代隱忍許久的內心也再度掀起漣漪。

三位主角各自需要面對的心理難關

彌生心思細膩，得到幸福後擔心著它會消逝，內心的不安全感讓她不相信幸福，那句「愛要如何才不會走到終點呢？」更是她不斷尋找的答案；小春在單親家庭長大，因此把父親放在比自己更前面的位置，放棄了自己想做的事；藤代身為精神科醫生，卻搞不懂自己和身邊最親密的伴侶，只能隨波逐流地被生活消磨掉所有激情和熱忱，習慣壓抑和逃避的他，正在經歷「愛」消逝的過程，所以最終要面對彌生對「愛」的質問。

三人巧妙的聯繫，帶領觀眾去尋找內心追求的愛，也揭示了何謂「愛」。導演用鏡頭變化捕捉到角色細膩幽微的情感變化，讓觀眾觀影途中一邊享受一邊推敲主角的行為動機，而這些謎團都圍繞在「愛」這個基礎上，是適合細細觀賞的慢節奏電影，在快節奏和短影音盛行的現代，可以說是獨樹一幟的風格，非常推薦想要靜下心去探討內心的觀眾，到電影院享受這部愛情電影。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字

女子學, 電影, 四月，她將到來, 佐藤健, 長澤雅美, 森七菜

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