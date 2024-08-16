阿本誤上小黃狂道歉「差點下跪」！　司機傻眼：我在等女友

記者王靖淳／綜合報導

藝人阿本自節目《模范棒棒堂》出道，平時用心經營社群，也不吝嗇與粉絲分享生活，今（16）日他就在Threads上發文透露，日前有次誤上計程車，在向司機表示可以準備出發時，對方才告訴他自己是在等女友下班。為此，他尷尬表示：「道歉到整個要下跪！」

▲阿本會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

阿本回憶起一次搭計程車的超糗經歷，他透露，某次誤打誤撞地上了一台並非為他而停的計程車，當他一坐進車內，便對司機說可以出發了，結果對方卻傻眼地看著他。這時阿本才發現，原來這輛車是在等司機的女朋友下班，而他卻誤認為是自己叫來的車，這個誤會讓阿本當場道歉到幾乎要下跪，「超糗！」

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▲阿本發文透露搭計程車忘記付錢。（圖／翻攝自Threads／aben6011）

此外，阿本表示，因為習慣使用自動扣款的服務，所以有次他在搭乘計程車時，下車差點忘記付車資，準備直接離開。當時計程車司機及時提醒，才讓他想起這次是路邊攔車，必須現金支付。為此，阿本坦言，當下的情景實在是太尷尬了，讓他感到非常不好意思，同時也忍不住驚呼：「差點坐霸王車！」