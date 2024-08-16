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2024年最強夢幻聯動！　女神卡卡「合作火星人布魯諾」契機公開

記者黃庠棻／台北報導

流行天后女神卡卡（Lady Gaga）近幾年雖忙於電影《小丑：雙重瘋狂》（Joker: Folie à Deux）的拍攝，但她仍不忘音樂本業，先是在今年推出的《女神卡卡神彩世界演唱會特集》（Gaga Chormatica Ball）中搶先預告第 7 張專輯即將到來，不久前更驚喜登上2024巴黎奧運開幕式演出。

▲女神卡卡合作火星人布魯諾。（圖／環球音樂提供）

▲女神卡卡合作火星人布魯諾。（圖／環球音樂提供）

女神卡卡今（16）日再推出與流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）首度合作的全新單曲〈Die With A Smile〉，兩人合計生涯共獲得28座葛萊美肯定，3億張唱片銷量以及13首告示牌冠軍單曲紀錄，含金量之高讓粉絲直呼是「2024最強夢幻聯動！」

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▲女神卡卡合作火星人布魯諾。（圖／翻攝自YouTube）

▲女神卡卡合作火星人布魯諾。（圖／翻攝自YouTube）

女神卡卡和火星人布魯諾本週持續在社群上預告這次的合作，先是卡卡在 14日身穿布魯諾的周邊T-Shirt ，並在鋼琴上彈奏一段新歌；隔天布魯諾也貼出身穿卡卡周邊的照片，引起粉絲熱議。與歌曲同步上的〈Die With A Smile〉MV 中，兩人以七零年代的復古扮相現身，布魯諾彈著吉他，卡卡彈著鋼琴，以渾厚深情的實力派嗓音唱出直至世界末日也要待在對方身邊的心情。

▲女神卡卡合作火星人布魯諾。（圖／翻攝自YouTube）

▲女神卡卡合作火星人布魯諾。（圖／翻攝自YouTube）

談起這次的合作契機，女神卡卡表示「我和布魯諾一直都互相尊敬，也一直討論著合作的可能。當時我正在馬里布完成我自己的專輯，經過漫長的工作日後，晚上他邀請我去錄音室聽聽他正在做的東西。」卡卡一聽便對布魯諾的作品驚豔不已，便決定徹夜不睡，一起譜寫並錄製完這首歌。

▲女神卡卡合作火星人布魯諾。（圖／翻攝自YouTube）

▲女神卡卡合作火星人布魯諾。（圖／翻攝自YouTube）

對此，女神卡卡直呼「他的才華和對於音樂的眼光已經達到了另外一個層次，沒有人像他一樣！」布魯諾也表示：「能和卡卡一起工作是莫大的榮幸，她是偶像，而且讓這首歌充滿魔法！」歌曲〈Die With A Smile〉全台數位平台已經上線。

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