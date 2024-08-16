記者吳睿慈／台北報導

日本電影《老師的善意謊言》改編自作家鳥飼茜的同名漫畫，作品累計銷量超過100萬冊，從性暴力切入探討性別議題，寫實刻畫出男女之間的不平等，並找來由新生代實力派女星奈緒、豬狩蒼彌、風間俊介及三吉彩花共同演出。

▲豬狩蒼彌拋開偶像形象，在《老師善意謊言》裡當著全班的面承認自己「硬不起來」。（圖／華映娛樂提供）



《老師的善意謊言》在日本被列為15歲以上可以觀看，但在台灣因為電影傳意識大膽又富爭議，女主角受暴過程完整，雖然全片沒有任何露點的大尺度畫面，因為表現手法強烈，仍被列為限制級電影。現年21歲的豬狩蒼彌是偶像團體HiHi Jets成員，首度挑主演電影，他所飾演的高中生「新妻」在學校傳出與人妻有著不倫關係，讓他不得不在同學和老師奈緒的面前公開內心創傷，當著全班的面承認自己「硬不起來」，成為劇情轉折的一大關鍵。

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豬狩蒼彌表示雖然首次主演電影直呼壓力爆棚，但認為參與其中的意義重大，「電影涉及敏感且社會性的議題，圍繞在性別不平等上，往往都被極力避免觸碰和表達，但是我覺得我們不應該把它視為禁忌的話題，無論有沒有過相同經驗，都很希望大家都能前來觀看，進而設身處地以真誠的態度對待每一個人。」

▲▼豬狩蒼彌為電影下足苦心。（圖／華映娛樂提供）







為了完美詮釋「新妻」這個角色，豬狩蒼彌從外貌到說話方式都下了不少苦心，「我意識到不能只是去演新妻，而是要成為新妻。雖然當時拍攝的時候和演唱會的時間重疊，但是我刻意不剪瀏海也不染髮或減少髮量。」他平日在團體中是負責饒舌的部份，演戲時更特別注意台詞的表達，「我平常唱饒舌習慣了，所以說話和動作都比較有力，我就特別放慢語速，用缺乏自信的語氣說話。」

他也透露飾演女主角的奈緒，在拍戲時常常給他演技上的建議：「第一場拍攝就是與老師對峙的嚴肅場面，她真的很細心的教我怎麼釋放感情，希望下次有機會能再一起扮演師生關係，但不要再那麼沈重，想嘗試和她合作一部輕鬆的校園題材作品。」《老師的善意謊言》將於9月13日上映。