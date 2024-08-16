記者高語璠／綜合報導

節目《康熙來了》自2004年開播，並於2016年停播，是許多觀眾心中的經典回憶。當時在節目中擔任助理主持人的陳漢典，日前驚喜曬出與小S、蔡康永的同框照，然而他的一番感性表白，卻換來了蔡康永無情吐槽，超真實的互動逗樂網友們。

▲陳漢典13日驚喜PO出與小S、蔡康永的合照。（圖／翻攝自Facebook／陳漢典）

陳漢典13日更新臉書，貼出與《康熙來了》主持群的合照，在配文寫下「很開心的聚會，看看這個笑容，相信你們一定也很開心，愛你們喔」。合照一曝光，立即引來許多網友按讚朝聖，掀起一陣回憶殺，紛紛表示「久違的經典合照啊」、「這畫面有聲音，康熙～～來了」、「好希望你們三個可以再開新節目」。

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▲節目《康熙來了》是許多觀眾心中的經典回憶。（圖／翻攝自Facebook／陳漢典）

有趣的事，眼尖的蔡康永發現自己的書被放在櫃子上，旁邊還擺著酒瓶，仿彿是拿來「供奉」，為此在合照底下留言，「漢典，你把我的書供在最遠的角落、是拿來上香還是拿來紮針？」陳漢典見狀，回應道「康永哥好眼力，很會看重點」，兩人一來一往的鬥嘴對話，惹得網友笑翻。

▲蔡康永發現自己的書被陳漢典供奉。（圖／翻攝自Facebook／陳漢典）