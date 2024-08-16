李遠自嘲是年紀最大的文化部長　笑談自己最受照顧

記者葉文正／台北報導

台視《台灣名人堂》專訪文化部部長李遠（小野），在文壇、電視、電影都擁有卓越成就的他，近日跨足政壇擔任文化部部長，已經有十六年沒有上班的李遠透露得知接任後，開始練習早睡早起，並用了一個月的時間調整自己的作息及身心，適應新的生活節奏。

▲主持人侯乃榕(左)、文化部部長李遠。（圖／台視提供）

李遠笑說：「我大概做了八十多天了，最近一回頭看好像過了一、兩年。」，表示文化部的事情都是他很有興趣的，到現在心裡還是覺得每天都是第一天、每天也是最後一天，同時自覺在文化部的工作非常幸運，有過去部長鄭麗君、李永得及史哲都給予寶貴的意見，讓他受益良多，讓李遠自嘲說：「我雖然年紀最大，可是我好像最被照顧。」

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▲主持人侯乃榕(左)、文化部部長李遠。（圖／台視提供）

作為文化部部長，李遠特別關注兒少議題，他認為文化是無所不在的，而最有希望改變的就是下一代，曾經到幼兒園講故事當無酬志工的李遠表示：「把全部的精力擺在我們下一代，我的資源擺越多，表示我對下一代投入更多的關愛和教育，就表示這個國家很進步。」

除了畢生創作出許多童書、繪本外，李遠上任後也旋即提出將文化幣下修至十三歲，擴大了受益範圍，豐富學生的藝文體驗，李遠也透露已經擬定了十幾個產業方向，第一個便是「向下扎根」。談到未來的期許，李遠表示：「我覺得可以做的事情太多了，天天都有新的想法！」希望丟出新想法，與同仁們一起重新整頓過去，為台灣文化開創更多的可能性。