直擊／圭賢今早遇地震嚇歪！台灣接代言「瞞著SJ」：怕他們生氣

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王Super Junior成員圭賢16日以交通部觀光署「韓國市場台灣觀光代言人」身份出席記者會，他是團體中第一個接下台灣觀光代言人的成員，被問及SJ的反應如何？他幽默回應：「我不會讓他們知道，他們到此刻都還不知道。」令人意外的答案，全場笑出來。而他15、16日接連在台灣體驗到地震，他坦言有嚇到，「還在考慮是不是要逃跑」。

▲▼圭賢瞞著Super Junior接代言，他笑說「怕成員生氣」。（圖／記者湯興漢攝）



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圭賢16日一早出席於記者會上，他體驗台灣童年文化，除了擔任一日「柑仔店」店長，交通部觀光署還把大型戳戳樂帶到台上，題目中提到他曾經過金曲獎？印記憶很好的他，秒答：「我還記得，對！」表現良好的他，獲得起司蛋餅、豆漿、跳跳糖等美食品嚐機會，當把跳跳糖倒進嘴裡時，他不忘把麥克風放到嘴巴前，讓觀眾聽ASMR，全場笑出來，首度在台體驗童玩，他開心地喊著：「很像回到小時候。」

▲▼圭賢品嚐美食蛋餅。（圖／記者湯興漢攝）



今年（2024年）多度來台開唱，圭賢難得遇到地震，15日晚間與16日清晨都有，他透露：「15日遇到地震時，剛好在外面，所以就躲在建築物地下，但16日早上感覺到整棟飯店都在搖晃，我當下很害怕還思考是不是要逃跑。」被問及假如有裸睡的習慣，會穿上衣還是褲子逃跑？他笑了一下表示：「我不裸睡的！」被追問「假如呢」，他才選出「那我會穿褲子逃跑」。

▲圭賢狂灌豆漿。（圖／記者湯興漢攝）



圭賢是成員之中，首位接下台灣觀光代言，被問得知要代言時的心情如何，他笑答：「終於來了！」但這項工作他沒讓Super Junior知道，「此時此刻，我成員至今都不知道，我瞞著他們，怕他們會生氣。」

▲圭賢吃跳跳糖表情包很多，還讓記者聽ASMR。（圖／記者湯興漢攝）



圭賢此趟訪台被捕捉到15日在大稻埕現身，他表示「有遇到人在拍攝婚紗，街道巷弄很有氛圍，感覺擺著姿勢就是人生美照了！」接下代言人後，未來會努力讓大家知道台灣的美好。