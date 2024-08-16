ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林襄被風田嗆有兩百萬的臉　她反擊了：沒那麼容易走心

記者葉文正／台北報導

啦啦隊女神林襄今天參加金金財寶娛樂城活動，她被問到日前被風田嗆「我有天然的臉妳有嗎？！」林襄立刻回嗆：「我有一張200萬的臉你有嗎！」犀利話語嚇到大家，今天她更表示：「我沒有那麼容易被擊倒啦，也不會走心。」

▲▼林襄記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲林襄(中)記者會上做出可愛姿勢。（圖／記者黃克翔攝）

林襄今天接下代言覺得非常開心，也說喜歡玩手遊，所以覺得很開心，認為遊戲介面簡單操作容易懂，當場介紹很多種類的玩法。她也說曾手遊課金，覺得很容易，但只有去澳門工作，博弈經驗沒有，怕自己沒有賭運，就不會去賭，自己工作運較好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林襄記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲林襄認為籃籃無辜。（圖／記者黃克翔攝）

而日前玩遊戲，風田直接嗆她：「我有一張天然的臉妳有嗎？」引起眾人譁然，林襄也立刻回嗆，今天她也說：「我個性沒有那麼容易走心，只想要較勁，也沒那麼容易被擊倒。」

▲▼林襄記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲教大家玩遊戲。（圖／記者黃克翔攝）

而對於主持搭檔籃籃最近跟樂天球員郭嚴文傳出緋聞，林襄也說：「有稍微關心籃籃，我跟她就是，過去雖然同隊沒有密集接觸到，直到一起主持《女孩好野》才變得更熟識，籃籃是照顧人的大姐姐。」至於籃籃跟郭嚴文的感情？她則說不過問私人問題，而被報導籃籃是雙面人，林襄也說為她心疼。

▲陳詩媛目前已經將Threads關閉。（圖／翻攝自陳詩媛Instagram）

▲陳詩媛目前已經將Threads關閉。（圖／翻攝自陳詩媛Instagram）

而奧運羽球金牌得主王齊麟與陳詩媛交往過程，以及回國後種種互動，讓他們遭受批評，導致陳詩媛脆也關起來了，林襄一樣表示心疼她，希望大家手下留情。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

劉德華驚喜清唱《今天》：回到17歲！　謝粉絲陪伴...不拿麥告白喊「我愛你」

推薦閱讀

小甜甜宣布離開台灣！　曝「人生新目標」感性喊：感謝所有人

小甜甜宣布離開台灣！　曝「人生新目標」感性喊：感謝所有人

賈靜雯哭了！放9歲咘咘、7歲波妞「暫離台灣」：家人都覺得不可思議

賈靜雯哭了！放9歲咘咘、7歲波妞「暫離台灣」：家人都覺得不可思議

扛不住批評聲浪！　陳詩媛再次道歉後「關閉Threads帳號」噤聲

扛不住批評聲浪！　陳詩媛再次道歉後「關閉Threads帳號」噤聲

王齊麟爆和李洋衝突內幕！　再戰四年後洛杉磯奧運「他鬆口給答案」

王齊麟爆和李洋衝突內幕！　再戰四年後洛杉磯奧運「他鬆口給答案」

《百靈果》凱莉催生到一半「五指全開地震了」！躺產床傻眼：靠邀

《百靈果》凱莉催生到一半「五指全開地震了」！躺產床傻眼：靠邀

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

《和我老公結婚吧》夫妻劇中離婚現實相反！　孔敏貞、張宰昊結婚了

《和我老公結婚吧》夫妻劇中離婚現實相反！　孔敏貞、張宰昊結婚了

KIMIKO地震「穿半透明細肩帶睡衣」衝出家門！搖完才驚覺：雪特

KIMIKO地震「穿半透明細肩帶睡衣」衝出家門！搖完才驚覺：雪特

47歲何妤玟「解放比基尼」真實體態曝光！　網驚：像大學生

47歲何妤玟「解放比基尼」真實體態曝光！　網驚：像大學生

直擊／圭賢今早遇地震嚇歪！台灣接代言「瞞著SJ」：怕他們生氣

直擊／圭賢今早遇地震嚇歪！台灣接代言「瞞著SJ」：怕他們生氣

李洋日本視訊王齊麟！　突被告白「我的心肝寶貝」尷尬回：這個太E了

李洋日本視訊王齊麟！　突被告白「我的心肝寶貝」尷尬回：這個太E了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜宣布離開台灣！　曝「人生新目標」感性喊：感謝所有人

賈靜雯哭了！放9歲咘咘、7歲波妞「暫離台灣」：家人都覺得不可思議

扛不住批評聲浪！　陳詩媛再次道歉後「關閉Threads帳號」噤聲

王齊麟爆和李洋衝突內幕！　再戰四年後洛杉磯奧運「他鬆口給答案」

《百靈果》凱莉催生到一半「五指全開地震了」！躺產床傻眼：靠邀

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

《和我老公結婚吧》夫妻劇中離婚現實相反！　孔敏貞、張宰昊結婚了

KIMIKO地震「穿半透明細肩帶睡衣」衝出家門！搖完才驚覺：雪特

47歲何妤玟「解放比基尼」真實體態曝光！　網驚：像大學生

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林襄, 籃籃, 風田, 李多慧

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 百萬陸狗仔「爆了全網皆知的料」！　男星本人早認愛已交往10年
  2. 「搖滾之神」HYDE要來了！今市隆二、極上動漫音樂祭接力台灣開唱
  3. 2024年最強夢幻聯動！　女神卡卡「合作火星人布魯諾」契機公開
  4. SUGA酒駕恐被列黑名單「禁止演出」！　KBS官方揭3理由：還不是時候
  5. 蔡黃汝戲裡遭職場性騷擾！　戲外曝「直男個性」：變態對我沒興趣
  6. 陳漢典PO《康熙》合照！真情表白換來「蔡康永吐槽」　爆笑對話曝光
  7. 網嗆「別再應援國際賽事」！短今81字反擊：懶得鳥你 揭中職選人真相
  8. 王心凌官宣了！　藏了3個月...確定「10月有好消息」
  9. 歐陽靖4歲兒子遭詛咒！　「截圖當鐵證」忍無可忍：等著收傳票
  10. 提姆波頓新作公開「巴布縮頭怪來了」　珍娜奧特嘉對抗陰間大法師

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366