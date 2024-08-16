林襄被風田嗆有兩百萬的臉　她反擊了：沒那麼容易走心

記者葉文正／台北報導

啦啦隊女神林襄今天參加金金財寶娛樂城活動，她被問到日前被風田嗆「我有天然的臉妳有嗎？！」林襄立刻回嗆：「我有一張200萬的臉你有嗎！」犀利話語嚇到大家，今天她更表示：「我沒有那麼容易被擊倒啦，也不會走心。」

▲林襄(中)記者會上做出可愛姿勢。（圖／記者黃克翔攝）

林襄今天接下代言覺得非常開心，也說喜歡玩手遊，所以覺得很開心，認為遊戲介面簡單操作容易懂，當場介紹很多種類的玩法。她也說曾手遊課金，覺得很容易，但只有去澳門工作，博弈經驗沒有，怕自己沒有賭運，就不會去賭，自己工作運較好。

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▲林襄認為籃籃無辜。（圖／記者黃克翔攝）

而日前玩遊戲，風田直接嗆她：「我有一張天然的臉妳有嗎？」引起眾人譁然，林襄也立刻回嗆，今天她也說：「我個性沒有那麼容易走心，只想要較勁，也沒那麼容易被擊倒。」

▲教大家玩遊戲。（圖／記者黃克翔攝）

而對於主持搭檔籃籃最近跟樂天球員郭嚴文傳出緋聞，林襄也說：「有稍微關心籃籃，我跟她就是，過去雖然同隊沒有密集接觸到，直到一起主持《女孩好野》才變得更熟識，籃籃是照顧人的大姐姐。」至於籃籃跟郭嚴文的感情？她則說不過問私人問題，而被報導籃籃是雙面人，林襄也說為她心疼。

▲陳詩媛目前已經將Threads關閉。（圖／翻攝自陳詩媛Instagram）

而奧運羽球金牌得主王齊麟與陳詩媛交往過程，以及回國後種種互動，讓他們遭受批評，導致陳詩媛脆也關起來了，林襄一樣表示心疼她，希望大家手下留情。