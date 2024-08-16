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樂天女神Yuri突喊「還是要相信愛」！　深夜PO雞湯文洩感情觀

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Yuri（陳怡叡）憑著甜美外型圈粉不少人，還因此獲得「最正啦啦隊女神」的封號，日前她爆出疑似和千億鞋業富二代Steven有緋聞，被週刊拍到互動親密甚至一起回家，不過經紀人事後澄清兩人只是朋友，照片在曝光後受到外界討論。為此，平時會在社群記錄生活的Yuri，今（15）日在IG發文分享對愛情的感悟，同時也表示：「還是要持續相信愛啊！」

▲yuri（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲Yuri是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

Yuri在文中鼓勵大家無論遇到多少挫折，都要持續相信愛的力量，同時也引用3個人曾說過的話，展現她對愛情的深刻體悟。Yuri指出A以國父革命的故事為例，表示即使經歷多次失敗，也不應該放棄尋找對的人，「在第二次失敗、第三次失敗的時候就放棄了，那我不就永遠都遇不到那個對的人了嗎？」強調堅持的重要性，鼓勵大家在愛情中保持希望。

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▲yuri（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲Yuri的感情動向備受外界關注。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

Yuri表示，B想要提醒大家，與其過度複雜地思考和懷疑，不如給予人性更多的空間，並且保持簡單的心態，「想的那麼複雜那麼壞幹嘛，給人性多一點空間好嗎？」呼籲不要因為過度防備，而錯失了簡單而真摯的愛。C則分享對信任與愛之間關係的看法，儘管曾被最親近的人傷害過，依然選擇相信愛，「有了信任才有愛，我不想因為處處懷疑防範被傷害的可能，反而因此傷害了真正用心愛我的人。」最後，Yuri在文末感性地問道：「你也願意為愛奮不顧身嗎？」

【Yuri貼文】
還是要持續相信愛啊！

A說：「國父革命了11次才成功，如果上帝給我的考驗，是要我失敗五次第六次才能遇到對的人，但我卻在第二次失敗、第三次失敗的時候就放棄了，那我不就永遠都遇不到那個對的人了嗎？所以我要一直抱著希望，直到那個對的人出現！」

B說：「想的那麽複雜那麼壞幹嘛，給人性多一點空間好嗎？做人真的不簡單啊！」

C:「有了信任才有愛，我總是被身邊最親近的人出賣傷害，但是我還是堅定的選擇相信，因為我不想因為處處懷疑預防被傷害的可能，反而因此傷害了真正用心愛我的人。」

愛是一道課題，善良、勇敢且堅定，是一件不那麽簡單的事，你也願意為愛奮不顧身嗎？

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啦啦隊, 樂天女孩, Yuri, 陳怡叡, 緋聞

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