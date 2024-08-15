小甜甜宣布離開台灣！　曝「人生新目標」感性喊：感謝所有人

記者劉宛欣／綜合報導

藝人小甜甜（張可昀）今（15日）突然在Instagram限時動態，曬出一段男生的影片告白「謝謝你一直愛我」，真情流露告白新對象。稍早她再度透過臉書發文，分享了透露即將移居中國大陸的相關報導，有感而發表示「人生到了一個階段，會非常清楚知道什麼才是最重要」。

▲小甜甜宣布將離開台灣。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

小甜甜15日在臉書寫下「人生到了一個階段，會非常清楚知道什麼才是最重要！」表示自己現階段想要在自己能力範圍內，做喜歡的事，並說道「感謝所有該感謝的人！最重要的是我女兒米苔目，我女兒的成長只有一次，不會暫停，更無法重來，所以陪伴她成長，參與她的每個成長階段與過程，對我而言才是現在我人生的全部，更是唯一重要的事」。

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▲小甜甜希望人生接下來能陪伴孩子成長。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

貼文底下小甜甜也附上了宣佈她即將離開台灣，前往中國大陸的報導，向所有粉絲、網友分享這個決定。網友也紛紛送上鼓勵寫下「加油哦甜甜，一定會越來越好的」、「陪著孩子成長，看著孩子一天天長大真的覺得好驕傲」、「在外地要好好照顧自己和寶貝，注意安全」、「祝福妳一切順利唷」。