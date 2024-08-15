坤達變裝化身「蓬頭垢面猥瑣男」！　釣出柯佳嬿吐槽問：坤達在哪

記者高語璠／綜合報導

《正港分局》是由《關於我和鬼變成家人的那件事》所衍生的影集，除了找來正港小隊原班人馬演出之外，還找來「木曜4超玩」成員助陣，其中坤達更是丟掉包袱，以油頭造型現身螢光幕。Netflix今（15日）發出片中角色變裝短片，竟意外釣出柯佳嬿現身留言，「坤達在哪裡。」

▲坤達變裝短片化身「蓬頭垢面猥瑣男」。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

透過影片可見到，出演《正港分局》的演員們隨著音樂節奏變裝，從一般生活穿搭變成劇中角色的造型。當輪到坤達時，他先是以黑色棒球外套、鴨舌帽入鏡，下秒跟著節拍換上了外送背心，而原本乾淨、白皙的臉瞬間變得蓬頭垢面，膚色也明顯暗沉許多，不只這樣下巴處還多了「厚道（戽斗臉型）」，與平時的形象落差很大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲坤達在《正港分局》中飾演謝正達一角。（圖／Netflix提供）

短片釋出後，Netflix小編在留言區標記柯佳嬿，寫道「坤達夠『驚』裝嗎」，過沒多久柯佳嬿就現身回應，「坤達在哪裡」，其他網友見狀也紛紛表示，「坤達完全不見了」、「坤達真的超恐怖，嚇死」、「坤達改造成正達太吸『驚』，顏控協會表示不敢相信」、「坤達好油」。

▲短片意外釣出柯佳嬿回應。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）