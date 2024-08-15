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阿滴爆料滴妹遇地震「躲桌底開會」！　淡定反應全被拍

記者王靖淳／綜合報導

宜蘭縣近海今（15）日傍晚發生規模5.7地震，後續餘震不斷，許多民眾都紛紛在社群上發動態報平安，以及關心其他人的狀況，就連網紅阿滴也在IG限動PO出一張照片，是妹妹滴妹在地震當下躲在桌子下工作的模樣，同時也忍不住讚嘆：「好狠的創業女子。」

▲阿滴。（圖／翻攝自Facebook／rayduenglish）

▲阿滴與滴妹會在社群分享兄妹日常。（圖／翻攝自Facebook／rayduenglish）

透過阿滴分享的限時動態可見到，儘管面對突然發生的地震，滴妹仍窩在桌子底下，甚至直接開始進行電話會議，冷靜的模樣全被他拍了下來，同時也讚嘆妹妹對工作的高度投入，不禁佩服對方的臨危不亂。然而，地震過後，滴妹的緊繃神經似乎也需要一些舒緩，為此，阿滴爆笑透露，當妹妹從桌子下出來後，第一件事是馬上拿出手機點飲料壓驚。

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▲阿滴。（圖／翻攝自Facebook／rayduenglish）

▲阿滴爆料滴妹地震當下還在工作。（圖／翻攝自Facebook／rayduenglish、crown_du）

除了在IG爆料妹妹遇到地震時的淡定反應，阿滴也在Threads上發文，透露這次的地震讓他明顯感覺到先上下震，接著便馬上跑到桌子底下。此外，滴妹在IG限動分享一張自拍照，照片中她套用一個模糊的濾鏡特效，接著不僅雙眼瞪大對著鏡頭，甚至還張大嘴巴露出驚訝和害怕的表情，同時也在照片寫下「好可怕」，似乎對稍早的地震還心有餘悸。

▲阿滴

▲阿滴發文分享地震當下的感受。（圖／翻攝自Threads／rayduenglish）

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阿滴, 滴妹, 網紅, YouTuber

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