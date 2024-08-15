首次上學沒有媽媽陪！　劉亮佐見女兒說掰掰表情：最甜蜜也最揪心

記者高語璠／綜合報導

「典典寶寶」是藝人劉亮佐、趙小僑的女兒，上個月剛滿2歲的她，近日開始上幼兒園了，一家人也透過社群紀錄她的上學日常。劉亮佐昨（14日）透露每當送孩子上學時，見到女兒「哭著跟他kiss bye」的表情，讓他頓感甜蜜又揪心。

▲剛滿2歲的典典寶寶開始上幼兒園了。（圖／翻攝自Threads／renzoliu1118）

劉亮佐昨日分享趙小僑因工作緣故早早就出門了，這也是典典寶寶第一次上學沒有媽媽接送，於是夫妻倆在前一晚先給孩子做了心理建設，「她很認真的聽但我們不確定她到底懂了沒有。」結果隔天一早起床，孩子還是哭著找媽媽，最後劉亮佐以冰淇淋作為誘惑，女兒才開心地準備出門。

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▲劉亮佐、趙小僑不時透過社群紀錄典典寶寶的上學日常。（圖／翻攝自Instagram／chao_hsiao_chiao）

透過貼文附上的影片可見到，準備進學校的典典寶寶用奶音說著：「媽媽，我想你了。」模樣萌翻一大票網友。劉亮佐繼續分享，「一到學校門口一如往常就哭了，但最後還是在老師的懷抱中哭著跟我kiss bye，這是最近送她上學最甜蜜也最揪心的一個畫面。」雖然女兒上學時還是會哭，但他認為孩子在學校的表現也越來越穩定，為此感嘆「開心而且享受，這才是最重要的。」

【劉亮佐全文】

小僑今天一早六點多就出門去工作，

這是典典寶寶開學以來（第10天）第一次沒有媽媽接送她上下學，

我們昨天就有跟她說媽媽明天會去工作沒辦法送她上學和接她下課，

她很認真的聽但我們不確定她到底懂了沒有，

小僑怕一早起床準備會吵到我們所以昨天晚上就睡客廳，

寶寶半夜三點多迷迷糊糊起來就哭著要找媽媽，

我很快地安撫他睡覺，

早上七點多寶寶起床發現媽媽不在眼睛含淚一直喊著要找媽媽，

我一直跟他說明狀況然後他就開開心心地準備去上課了，

（我有答應他放學帶她去吃冰淇淋）

一路上都很好在下車前也跟媽媽錄影說想他，

一到學校門口一如往常就哭了，

但最後還是在老師的懷抱中哭著跟我kiss bye，

這是最近送他上學最甜蜜也最揪心的一個畫面

不過寶寶在學校越來越穩定、開心而且享受，

這才是最重要的