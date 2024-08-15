ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

首次上學沒有媽媽陪！　劉亮佐見女兒說掰掰表情：最甜蜜也最揪心

記者高語璠／綜合報導

「典典寶寶」是藝人劉亮佐、趙小僑的女兒，上個月剛滿2歲的她，近日開始上幼兒園了，一家人也透過社群紀錄她的上學日常。劉亮佐昨（14日）透露每當送孩子上學時，見到女兒「哭著跟他kiss bye」的表情，讓他頓感甜蜜又揪心。

▲▼劉亮佐、趙小僑不時透過社群紀錄典典寶寶的上學日常。（圖／翻攝自Threads／renzoliu1118）

▲剛滿2歲的典典寶寶開始上幼兒園了。（圖／翻攝自Threads／renzoliu1118）

劉亮佐昨日分享趙小僑因工作緣故早早就出門了，這也是典典寶寶第一次上學沒有媽媽接送，於是夫妻倆在前一晚先給孩子做了心理建設，「她很認真的聽但我們不確定她到底懂了沒有。」結果隔天一早起床，孩子還是哭著找媽媽，最後劉亮佐以冰淇淋作為誘惑，女兒才開心地準備出門。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲送2歲女上幼稚園「隔20分鐘收老師傳LINE」　劉亮佐心情複雜：快哭了。（圖／翻攝自趙小僑IG）

▲劉亮佐、趙小僑不時透過社群紀錄典典寶寶的上學日常。（圖／翻攝自Instagram／chao_hsiao_chiao）

透過貼文附上的影片可見到，準備進學校的典典寶寶用奶音說著：「媽媽，我想你了。」模樣萌翻一大票網友。劉亮佐繼續分享，「一到學校門口一如往常就哭了，但最後還是在老師的懷抱中哭著跟我kiss bye，這是最近送她上學最甜蜜也最揪心的一個畫面。」雖然女兒上學時還是會哭，但他認為孩子在學校的表現也越來越穩定，為此感嘆「開心而且享受，這才是最重要的。」

【劉亮佐全文】

小僑今天一早六點多就出門去工作，
這是典典寶寶開學以來（第10天）第一次沒有媽媽接送她上下學，
我們昨天就有跟她說媽媽明天會去工作沒辦法送她上學和接她下課，
她很認真的聽但我們不確定她到底懂了沒有，
小僑怕一早起床準備會吵到我們所以昨天晚上就睡客廳，
寶寶半夜三點多迷迷糊糊起來就哭著要找媽媽，
我很快地安撫他睡覺，
早上七點多寶寶起床發現媽媽不在眼睛含淚一直喊著要找媽媽，
我一直跟他說明狀況然後他就開開心心地準備去上課了，
（我有答應他放學帶她去吃冰淇淋）
一路上都很好在下車前也跟媽媽錄影說想他，
一到學校門口一如往常就哭了，
但最後還是在老師的懷抱中哭著跟我kiss bye，
這是最近送他上學最甜蜜也最揪心的一個畫面
不過寶寶在學校越來越穩定、開心而且享受，
這才是最重要的

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

兔搭遙控車「送婚戒」　新人落淚:真的做到了

推薦閱讀

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

典典寶寶, 劉亮佐, 趙小僑

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林萱瑜自爆脾氣差罕動怒！　突發文開嗆：鬧夠了嗎？
  2. 王齊麟爆和李洋衝突內幕！　再戰四年後洛杉磯奧運「他鬆口給答案」
  3. 坤達變裝化身「蓬頭垢面猥瑣男」！　釣出柯佳嬿吐槽問：坤達在哪
  4. FNC家族登台！CNBLUE、FTISLAND全都有　明年1月桃園連唱2天
  5. 68歲陳美鳳換上「空姐制服」飄出仙氣！　網跪：美到像人形立牌
  6. 韓媒警局堵Suga撲空了！枯等數小時　警方證實：行程調整中
  7. 早田希娜參拜神社惹惱陸網！福原愛2天前才讚她可愛「急切割刪照」　
  8. 林襄超大尺度寫真照曝光！　「傲人上圍全看光」日本發行銷售一空
  9. 短今外出暴雨「遇善心路人幫撐傘」！　陪過馬路感動喊：原地戀愛
  10. 地震當下蹲廁所ING…亮哲嚇壞「終於懂多無助」！　眾人同感

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366