GL劇破7億觀看！女女CP「FreenBecky」合體《跳越時空的愛戀》

記者許逸群／綜合報導

泰國年度史詩級電影鉅製《跳越時空的愛戀》，是泰國影史首部集結愛情、友情、平行世界的奇幻愛情催淚強片，更是泰國文化部認證「軟實力計畫資助電影」的其中之一。透過製作團隊強大的野心，斥資6000萬泰銖製作預算，打造出讓泰國影壇為之驕傲的影史嶄新篇章。

▲《跳越時空的愛戀》即將在8月28日於台灣上映。（圖／采昌國際提供）

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本片靈感源於小說《即使NASA也無法把你帶回來》，製作團隊首先被書名給吸引，認為書名既浪漫又充滿戲劇性，決定透過NASA行星探索為背景，製作一部關於愛情、尋覓、等待，以及如何讓心愛之人重返自己身邊的電影，並試圖提問：「如果知道自己最終會痛苦不已，那麼我們還會相愛嗎？」

▲「FreenBecky」合體演出《跳越時空的愛戀》。（圖／采昌國際提供）

飾演主角「琳」與「凱斯」的演員可說是一時之選，邀請到有「FreenBecky」之稱的國際巨星莎露彩查金哈（Freen）與瑞貝卡派翠西亞阿姆斯壯（Becky）領銜主演。兩人之前主演轟動全球的GL夯劇《粉紅理論》，不僅創下突破7億次觀看的驚人成績，更讓兩人成為GL影星的代表人物。

▲▼《跳越時空的愛戀》劇照。（圖／采昌國際提供）

兩人首度搭檔演出電影作品，Freen也成為泰國影史第一位詮釋太空人角色的演員，尤其她所配備的太空裝重達20公斤，還必須吊鋼絲拍攝太空漫遊場景，全部都由她親自上陣沒有替身，展現出演員的決心。至於飾演自由潛水選手的Becky，更花費4個月時間，參加自由潛水工作坊。

由國際巨星「FreenBecky」領銜主演的泰國年度史詩級電影鉅製《跳越時空的愛戀》，即將在8月28日於台灣感動獻映。本片劇情描述琳和凱斯從朋友發展成戀人關係，琳夢想成為太空人，而凱斯則夢想打破自由潛水世界紀錄。當琳終於成為太空人，凱斯卻消失在深海之中，再也沒有回來，讓琳的餘生都陷入在痛苦之中。

▲《跳越時空的愛戀》與泰國許多太空機構合作，打造出真實的場景。（圖／采昌國際提供）

某日，琳執行太空任務，但太空船卻陷入巨大的太陽風暴當中，甚至切斷了她與地球的聯繫。她認為這可能是她生命中的最後一刻了，這時，某種形式的能量突然帶走她的靈魂，將她傳送到與凱斯多個不同的平行世界當中。兩人在平行世界裡跨越不同時代，都相互愛上彼此，只不過最終都無法改變悲痛的結局。

本片是泰國影史首部探觸太空領域的電影，製作團隊更與「Space TH」合作，深入研究過去、近期和預計在未來會出現的太空事件，力求呈現最真實的細節。團隊成員也深入研究國際太空技術，並依據NASA的資訊進行製作，力求還原真實。尤有甚者，更為本片量身打造一艘真實大小的太空船，設計靈感包含了現代太空船，以及NASA的月球門戶太空站，更是泰國影史首見。