ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳天仁前男友再批她說謊「發律師聲明反擊」！　皇毅提3點轟：踰矩未道歉

記者田暐瑋／綜合報導

陳天仁7月被爆劈腿小6歲饒舌歌手男友皇毅，接著在談話節目，自爆被男方家人懷疑「貪圖家產」，因而萌生分手念頭，雙方一來一往隔空開戰，她14日更發出律師聲明強調已表達歉意，但男方似乎並不領情，同樣透過律師聲明打臉，認為她的聲明仍有重大瑕疵，至今無法認同。

▲皇毅反擊陳天仁。（圖／翻攝自皇毅IG）

▲皇毅反擊陳天仁。（圖／翻攝自皇毅、陳天仁IG）

皇毅14日深夜發出律師聲明，指出陳天仁的聲明仍有重大瑕疵，「就其與本人交往期間的諸多重大爭執，陳女士並未一一加以澄清，且多處所謂『澄清』均屬與事實不符之描述。」指出對方先是用簡訊攻擊，自己才會做出回應，接著又在節目上攻擊家人，從頭到尾都是「被動回應釐清事實」，絕非陳天仁所說的「長期宣洩」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲皇毅反擊陳天仁。（圖／翻攝自皇毅IG）

▲皇毅反擊陳天仁。（圖／翻攝自皇毅IG）

皇毅律師聲明：

主旨: 代 Spark 皇毅先生回應陳天仁女士委託簡大為律師之聲明,詳如說明。

說明:
一、本件聲明係受 Spark 皇毅先生委任辦理。
二、關於 Spark 皇毅先生的聲明：

本人今日自社群媒體閱得商大律師發佈聲明。
前述聲明中有關陳天仁女士就其「於交往期間之爭執均已表達歡念」，並確認本人「對該段關係確實已盡心力，並無愧對陳女士之情」等內容，本人無法認同，陳女士之聲明尚有下列重大瑕疵：
1.就其與本人交往期間的諸多重大爭執，陳女士並未一一加以澄清，且多處所謂「澄清」均屬與事實不符之描述。
2.就其於雙方結束交往後，於電視媒體對本人及本人家人不實之人身攻擊，皆為逾矩之行為，並未致歉。
3.聲明中謂本人「長期宣洩」、「執意詆毀他方名譽之行為」等言論，亦與事實不符。本人所為之回應，均屬在陳女士主動攻擊後，被動地作出回應。如陳女士先於今年7月8日公開發簡訊攻擊本人，本人僅給予文字回應；其於7月25日上電視媒體上攻擊本人及本人家人後，本人亦僅被動回應並釐清事實，絕未「長期宣洩」，更未蓄意詆毀其名譽或主動攻擊陳女士。請簡大律師代本人澄清回應。
三、本律師核開相關資料無誤，特代聲明如上。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

SUGA酒駕「韓粉抗議逼退團」！4細節全被打臉說謊　圈內人洩公司態度

SUGA酒駕「韓粉抗議逼退團」！4細節全被打臉說謊　圈內人洩公司態度

超暖！75歲李炳輝陷經濟困難　蕭敬騰出手「大咖主持人也秘密金援」

超暖！75歲李炳輝陷經濟困難　蕭敬騰出手「大咖主持人也秘密金援」

《國光》網美遭渣夫背叛「清空配偶欄」！　心碎發聲：婚姻不容易

《國光》網美遭渣夫背叛「清空配偶欄」！　心碎發聲：婚姻不容易

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

「許光漢前女友」難得放閃！牽手摟腰甜對視：交往小6歲男友會越年輕

「許光漢前女友」難得放閃！牽手摟腰甜對視：交往小6歲男友會越年輕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

SUGA酒駕「韓粉抗議逼退團」！4細節全被打臉說謊　圈內人洩公司態度

超暖！75歲李炳輝陷經濟困難　蕭敬騰出手「大咖主持人也秘密金援」

《國光》網美遭渣夫背叛「清空配偶欄」！　心碎發聲：婚姻不容易

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳天仁, 皇毅

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活
  2. 中島美嘉美聲登台！參戰春浪開唱　同場還有神曲製造機Creepy Nuts
  3. 快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激
  4. 媽媽身體萎縮！趙樹海心疼「她無法吞嚥」　淚崩憶往事：母當掉戒指籌學費
  5. 睽違18年！《小孩不笨3》強勢回歸　導演曝「花10年籌備」
  6. 「手札情緣」女星珍娜羅蘭辭世　享耆壽94歲
  7. 會計師罹早發性失智！洪小鈴新戲現場「還沒開拍」跟導演一起哭了
  8. 百歲母逝世！　潘迎紫哀痛「曝最後一面」：我最最愛的媽媽離開了
  9. 陳天仁前男友再批她說謊「發律師聲明反擊」！　提3點轟：踰矩未道歉
  10. 《無路可走》許光漢第6集終於出現！痞帥撂英文　韓網暴動：超適合

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366