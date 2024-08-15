記者田暐瑋／綜合報導

陳天仁7月被爆劈腿小6歲饒舌歌手男友皇毅，接著在談話節目，自爆被男方家人懷疑「貪圖家產」，因而萌生分手念頭，雙方一來一往隔空開戰，她14日更發出律師聲明強調已表達歉意，但男方似乎並不領情，同樣透過律師聲明打臉，認為她的聲明仍有重大瑕疵，至今無法認同。

▲皇毅反擊陳天仁。（圖／翻攝自皇毅、陳天仁IG）



皇毅14日深夜發出律師聲明，指出陳天仁的聲明仍有重大瑕疵，「就其與本人交往期間的諸多重大爭執，陳女士並未一一加以澄清，且多處所謂『澄清』均屬與事實不符之描述。」指出對方先是用簡訊攻擊，自己才會做出回應，接著又在節目上攻擊家人，從頭到尾都是「被動回應釐清事實」，絕非陳天仁所說的「長期宣洩」。

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▲皇毅反擊陳天仁。（圖／翻攝自皇毅IG）



皇毅律師聲明：

主旨: 代 Spark 皇毅先生回應陳天仁女士委託簡大為律師之聲明,詳如說明。

說明:

一、本件聲明係受 Spark 皇毅先生委任辦理。

二、關於 Spark 皇毅先生的聲明：

本人今日自社群媒體閱得商大律師發佈聲明。

前述聲明中有關陳天仁女士就其「於交往期間之爭執均已表達歡念」，並確認本人「對該段關係確實已盡心力，並無愧對陳女士之情」等內容，本人無法認同，陳女士之聲明尚有下列重大瑕疵：

1.就其與本人交往期間的諸多重大爭執，陳女士並未一一加以澄清，且多處所謂「澄清」均屬與事實不符之描述。

2.就其於雙方結束交往後，於電視媒體對本人及本人家人不實之人身攻擊，皆為逾矩之行為，並未致歉。

3.聲明中謂本人「長期宣洩」、「執意詆毀他方名譽之行為」等言論，亦與事實不符。本人所為之回應，均屬在陳女士主動攻擊後，被動地作出回應。如陳女士先於今年7月8日公開發簡訊攻擊本人，本人僅給予文字回應；其於7月25日上電視媒體上攻擊本人及本人家人後，本人亦僅被動回應並釐清事實，絕未「長期宣洩」，更未蓄意詆毀其名譽或主動攻擊陳女士。請簡大律師代本人澄清回應。

三、本律師核開相關資料無誤，特代聲明如上。