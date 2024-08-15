ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《無路可走》許光漢第6集終於出現！痞帥撂英文　韓網暴動：超適合

記者吳睿慈／綜合報導

「國民男神」許光漢首度進軍韓劇，他主演的戲劇《無路可走：輪盤賭》於8月開播，劇迷苦等許久還沒看到他現身，終於在最新一集裡，他以冷血殺手「微笑先生」之姿登場，以美國籍身份入境，露出一個帥氣微笑，電暈大批少女。許光漢在第6集出現，除了獲得台灣觀眾高度注目，就連韓網都一陣暴動，驚呼「角色太適合他了」，稱讚他的表現。

▲▼許光漢現身存在感超強。（圖／Disney 提供）

▲▼許光漢現身存在感超強。（圖／Disney 提供）

▲▼ ▲▼ 《無路可走：輪盤賭》許光漢第6集終於出現！痞帥撂英文　韓網暴動：超適合。（圖／Disney 提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

許光漢所飾演的「微笑先生」重磅登場，他是市長廉晶雅所聘請的殺手，在病房外設置3個煙霧彈，瞬間擊倒警察趙震雄，身手矯健又帥氣，甫出場就很有存在感，尤其是所有瀏海往後梳的痞帥造型，令粉絲再度直呼戀愛了！

▲▼ ▲▼ 《無路可走：輪盤賭》許光漢第6集終於出現！痞帥撂英文　韓網暴動：超適合。（圖／Disney 提供）

▲許光漢台詞幾乎都英文。（圖／Disney 提供）

《無路可走：輪盤賭》雖是許光漢首度進軍韓劇，但他幾乎都是英文台詞，且台詞量不多，主要靠表情發揮演技，但他拿捏地恰當，不油膩又不刻意，甫出場便在論壇theqoo掀起討論，韓國網友給予高度評價「很適合他」、「拜託拍多一點韓劇」，還有粉絲笑虧「誰去搶他護照」，要許光漢一直留在韓國。

▲▼ 《無路可走：輪盤賭》許光漢第6集終於出現！痞帥撂英文　韓網暴動：超適合。（圖／Disney+提供）

▲▼ 《無路可走：輪盤賭》許光漢第6集終於出現！痞帥撂英文　韓網暴動：超適合。（圖／Disney+提供）

▲許光漢帥翻韓網。（圖／Disney+提供）

▲許光漢帥翻韓網。（圖／Disney+提供）

不過，許光漢在劇中以「英文」台詞為主，也讓粉絲感到有點惋惜，有網友留言「希望下次可以聽到光漢講韓文」、「多學一點韓文留在韓國拍戲吧」、「想聽韓文」。本劇每週三在Disney+上架播出，總共8集。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

SUGA酒駕「韓粉抗議逼退團」！4細節全被打臉說謊　圈內人洩公司態度

SUGA酒駕「韓粉抗議逼退團」！4細節全被打臉說謊　圈內人洩公司態度

超暖！75歲李炳輝陷經濟困難　蕭敬騰出手「大咖主持人也秘密金援」

超暖！75歲李炳輝陷經濟困難　蕭敬騰出手「大咖主持人也秘密金援」

《國光》網美遭渣夫背叛「清空配偶欄」！　心碎發聲：婚姻不容易

《國光》網美遭渣夫背叛「清空配偶欄」！　心碎發聲：婚姻不容易

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

「許光漢前女友」難得放閃！牽手摟腰甜對視：交往小6歲男友會越年輕

「許光漢前女友」難得放閃！牽手摟腰甜對視：交往小6歲男友會越年輕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

SUGA酒駕「韓粉抗議逼退團」！4細節全被打臉說謊　圈內人洩公司態度

超暖！75歲李炳輝陷經濟困難　蕭敬騰出手「大咖主持人也秘密金援」

《國光》網美遭渣夫背叛「清空配偶欄」！　心碎發聲：婚姻不容易

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

無路可走：輪盤賭, 許光漢, 無路可逃, 李光洙, 金武烈, 劉宰明, Disney+

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活
  2. 中島美嘉美聲登台！參戰春浪開唱　同場還有神曲製造機Creepy Nuts
  3. 快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激
  4. 媽媽身體萎縮！趙樹海心疼「她無法吞嚥」　淚崩憶往事：母當掉戒指籌學費
  5. 睽違18年！《小孩不笨3》強勢回歸　導演曝「花10年籌備」
  6. 「手札情緣」女星珍娜羅蘭辭世　享耆壽94歲
  7. 會計師罹早發性失智！洪小鈴新戲現場「還沒開拍」跟導演一起哭了
  8. 百歲母逝世！　潘迎紫哀痛「曝最後一面」：我最最愛的媽媽離開了
  9. 陳天仁前男友再批她說謊「發律師聲明反擊」！　提3點轟：踰矩未道歉
  10. 《無路可走》許光漢第6集終於出現！痞帥撂英文　韓網暴動：超適合

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366