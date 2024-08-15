《無路可走》許光漢第6集終於出現！痞帥撂英文　韓網暴動：超適合

記者吳睿慈／綜合報導

「國民男神」許光漢首度進軍韓劇，他主演的戲劇《無路可走：輪盤賭》於8月開播，劇迷苦等許久還沒看到他現身，終於在最新一集裡，他以冷血殺手「微笑先生」之姿登場，以美國籍身份入境，露出一個帥氣微笑，電暈大批少女。許光漢在第6集出現，除了獲得台灣觀眾高度注目，就連韓網都一陣暴動，驚呼「角色太適合他了」，稱讚他的表現。

▲▼許光漢現身存在感超強。（圖／Disney 提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

許光漢所飾演的「微笑先生」重磅登場，他是市長廉晶雅所聘請的殺手，在病房外設置3個煙霧彈，瞬間擊倒警察趙震雄，身手矯健又帥氣，甫出場就很有存在感，尤其是所有瀏海往後梳的痞帥造型，令粉絲再度直呼戀愛了！

▲許光漢台詞幾乎都英文。（圖／Disney 提供）



《無路可走：輪盤賭》雖是許光漢首度進軍韓劇，但他幾乎都是英文台詞，且台詞量不多，主要靠表情發揮演技，但他拿捏地恰當，不油膩又不刻意，甫出場便在論壇theqoo掀起討論，韓國網友給予高度評價「很適合他」、「拜託拍多一點韓劇」，還有粉絲笑虧「誰去搶他護照」，要許光漢一直留在韓國。

▲許光漢帥翻韓網。（圖／Disney+提供）



不過，許光漢在劇中以「英文」台詞為主，也讓粉絲感到有點惋惜，有網友留言「希望下次可以聽到光漢講韓文」、「多學一點韓文留在韓國拍戲吧」、「想聽韓文」。本劇每週三在Disney+上架播出，總共8集。