王齊麟帶陳詩媛出席聚會！　好友六月被問「小倆口心情」低調回應

記者黃庠棻／台北報導

女星六月（蔡君茹）私底下跟奧運金牌選手王齊麟有私交，先前比賽期間因為害怕自己「帶賽體質」，忍住沒有看奧運羽球金牌戰，所幸對方與李洋一同奪下金牌，讓她開心不已，更表示等到好友回台灣會聚會慶祝，果不其然在13日她跟王齊麟和對方女友陳詩媛一起現身餐廳，引起網友熱議。

▲六月與王齊麟有私交。（圖／翻攝自Facebook／蔡君茹六月）

六月在王齊麟返台之後，火速與好友邀約見面，在合照中她雙手舉著奧運金牌，面露微笑，王齊麟則是開心露齒笑並比出YA的手勢。聚會席間，王齊麟也帶著女友陳詩媛參與，六月拍下小倆口甜蜜勾手的合照，搭配桌上仿巴黎奧運金牌，以及一支直立的金色羽球拍的蛋糕，相當吸睛。

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▲六月同框王齊麟，終於摸到奧運金牌。（圖／翻攝自threads）

只不過，王齊麟與陳詩媛的戀情備受關注，尤其是女方申請進入機場管制區一事，她先前發文道歉「進去管制區只是因為齊麟說想要第一個看到我，我其實也不太了解事情是如何運作的，我當時認為我跟他一起的那段路不會是什麼重點，因為我是第一次經歷這種事。思考的不夠完全這部分我很抱歉。」

▲六月拍下王齊麟與陳詩媛。（圖／翻攝自threads）

而六月與王齊麟、陳詩媛在小倆口陷入風波後，高調聚會，她也被問及兩人在露面時心情有無受到影響，她低調透過經紀人回應「這個是個人私事，我們不方便回應」，看得出相當保護好友及其女友。