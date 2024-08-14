網友私訊：跨年演出是新的嗎？　羅志祥回答完「他竟選擇去別場」

記者蔡宜芳／綜合報導

羅志祥（小豬）在今年12月31日將到高雄舉辦跨年演唱會，經常回覆粉絲訊息的他，14日曬出一則與網友的對話，對方詢問「小豬你跨年演唱會跟上次一樣嗎」，沒想到在他回答後，網友竟毅然決然選擇去別的地方跨年，讓他傻眼到說不出話。

▲羅志祥今年將在高雄辦跨年演唱會。（圖／翻攝自Facebook／羅志祥 SHOW）

截圖中，網友問羅志祥說：「你跨年演唱會是跟上次一樣的嗎？還是新的？」對方表示因為有朋友想約自己去義大跨年，如果是舊的，他會選擇和朋友去，「如果是新的，我就叫她陪我去！」

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對此，羅志祥親切回覆說，他的跨年演唱會將會是全新的限定演唱會，舞台、燈光、效果、服裝、音樂、舞蹈編排都是全新的，並調皮補充：「只有我本人是舊的，謝謝。」

▲羅志祥回覆網友訊息。（圖／翻攝自Facebook／羅志祥 SHOW）

沒想到，過了一陣子，該網友竟說：「天啊，謝謝你回覆我，那我跟朋友去義大囉！」讓羅志祥傻眼忍不住大呼：「欸給我回來！」對話內容也讓網友爆笑表示「好誠實的回答」、「是在問個寂寞嗎，超爆笑」、「感覺誤會了什麼」。

▲羅志祥和網友的對話出現大反轉。（圖／翻攝自Facebook／羅志祥 SHOW）