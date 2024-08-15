小孟老師／8月15日星座運勢　魔羯提好運「送愛人玫瑰」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：善於汲取經驗

感情：相互扶持依賴

財運：交易買賣妥當

幸運色：紅色

貴人：獅子

小人：巨蟹

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雙子座

工作：業務服務熱情

感情：有旺擦出火花

財運：持續財經學習

幸運色：卡其色

貴人：魔羯

小人：處女

天秤座

工作：建立文化差異

感情：培養共同愛好

財運：易得貴人建議

幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：良好工作表現

感情：獻出浪漫玫瑰

財運：易得貴人建議

幸運色：卡其色

貴人：金牛

小人：水瓶

金牛座



工作：幽默風趣開朗

感情：感情投其所好

財運：理財計劃得宜

幸運色：金色

貴人：射手

小人：牡羊

處女座

工作：意料驚喜發生

感情：情人互動良好

財運：條理分散投資

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：真心展現誠意

感情：感情進展甜蜜

財運：偏財運很不錯

幸運色：灰色

貴人：雙子

小人：天蠍

天蠍座

工作：心態平和友善

感情：貴人相助有成

財運：多元得財機會

幸運色：紫色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

雙魚座

工作：富有服務熱忱

感情：打扮性閃迷人

財運：投資持續賺錢

幸運色：紫色

貴人：處女

小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：營運策略成功

感情：感情逐漸豐富

財運：幸運獲得小獎

幸運色：淡藍色

貴人：雙魚

小人：射手

獅子座

工作：公關談判力強

感情：幽默風趣友善

財運：正財偏財皆旺

幸運色：金色

貴人：牡羊

小人：天秤

射手座

工作：勤奮取得成果

感情：感受對方情感

財運：多元得財機會

幸運色：咖啡色

貴人：天蠍

小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。