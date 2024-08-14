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《二十五，二十一》李宙明戀愛了！　對象是大12歲《山茶花開時》金知碩

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員李宙明今（14日）傳出雙重喜訊，不只認愛大12歲演員金知碩，更加入對方所屬經紀公司Alien Company。

外送稿用　▲▼李宙明　金知碩。（圖／翻攝自Instagram／jmyoungl、kimjiseok16）

▲李宙明認愛金知碩。（圖／翻攝自Instagram／jmyoungl、kimjiseok16）

綜合韓媒報導，李宙明和金知碩因同為演員變得親近，最近發展成戀人，相關人士透露「他們沒有特別在意外界的視線，穩定交往中，他們都很支持彼此的演藝活動，作為演員情侶更有協同效應」。不只如此，李宙明在結束與YG娛樂的合約後，也因為金知碩和Alien Company簽約。

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Alien Company很快就證實李宙明和金知碩熱戀中的消息，希望外界能夠以溫暖視線看待並守護這對情侶。

金知碩2001年以5人組舞團Leo踏入演藝圈，接著轉向演員之路發展，演過多部知名戲劇像是《需要浪漫2》、《需要浪漫3》、《又是吳海英》、《山茶花開時》、《了解的不多也無妨，是一家人》和《第六感之吻》等作品，曾獲得2017年MBC演技大賞男子月火劇最優秀演技獎和2019年KBS演技大賞男子中篇電視劇部門優秀演技獎。

李宙明則在2016年英國樂團PREP的〈Who’s Got You Singing Again〉MV中首次亮相，身高173公分曾是模特兒，2017年開始踏入演技之路，2022年首次擔任主角就在《二十五，二十一》班長池昇琬，近期在《沙之花也有春天》也有亮眼表現，今年更挑戰了首部電影《Pilot》。

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