《國光》網美老公加「百人買春群組」：不漂亮沒關係，只要奶大身材好

圖文／鏡週刊

曾以「美女物理治療師」登上《國光幫幫忙》的健身網美Mika，有著性感身材，專業加上亮麗外表，IG有3.9萬人追蹤，但她今年結束了兩年婚姻，背後藏著血淚斑斑的不堪經歷。原來她遭高雄在地名人、扶輪社長前夫劉男，在婚內出軌，男方趁她住院治療時直奔小三家約會；此外，不但約砲是日常，還趁兩人在日本旅遊時跑去風俗店買春，她接受本刊專訪時，道出這兩年婚姻造成的巨大陰霾。

▲Mika曾以「美女物理治療師」的身分登上《國光幫幫忙》。（翻攝自milk.du84 IG）

此外，更有友人提供劉男在百人買春群組中的對話，劉男不顧已婚身分，堂而皇之在其中談論相關話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

例如「3,600沒有很貴呀」「被蓉蓉放鳥過，有陰影會擔心抱歉」「我不喜歡刺青的，幫我問看看，有機會我去試。」及「有奶大身材好的嗎？不漂亮沒關係，奶大身材好的就好，幾點到幾點可以去？幾點上班。」等。

▲Mika前夫劉男（右一）除了有扶輪社長頭銜外，還自稱是千萬房仲。（翻攝自劉男臉書）

除了對話外，更有照片為證，比如劉男藉口應酬，卻帶著小三在KTV包廂摟抱、親密給躺大腿，囂張如若無人之境，而一切，Mika都是最後才知道的那一個人。

Mika前夫劉男長得一表人才，也有體面的工作和頭銜，在高雄社交圈頗知名，婚前精彩事蹟就不少，Mika也坦承確實有耳聞「他最厲害的是很坦誠，交往的時候就都告訴我，然後跟我承諾他已經浪子回頭，想要跟我建立家庭。」



更多鏡週刊報導

【網美怒斷買春夫3】腥尪出軌成性「過戶房產安撫」 1關鍵讓Mika徹底心死

影帝背叛癌妻找小三 深情人設大崩壞慘離婚