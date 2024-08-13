巫苡萱消失球場2個月「遭疑被冷凍」！　出席率慘墊底... 現身回應實情

記者孟育民／台北報導

巫苡萱是樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」的人氣成員，近年來跨足到綜藝圈擔任多個節目的班底，親民形象深受大批民眾的喜愛。不過卻有網友整理下半年樂天的班表，竟發現巫苡萱超過一個半月都沒現身球場，出席率幾乎掛0，成為女孩們最後一名，對此她今錄影時澄清並非被冷凍：「上一次上班是6月22日，我8月底就會回歸了，請大家等等我，剛好都有工作。」

▲ 籃籃、巫苡萱錄製《天才衝衝衝》，近期樂天爆出許多風波。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，同樣是樂天女性的陳詩媛日前因接機男友王齊麟遭到酸民攻擊，巫苡萱表示昨天有見到對方，「我們要拍MV，也是有跟她說希望她放輕鬆，因為還是有很多人是支持他們的，關於攻擊的事情，這也不是她原本想的那樣，可能有一些誤會，還是請給這對情侶一點空間。」

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▲陳詩媛因為接機遭到網友質疑。（圖／ETtoday、桃園機場記者協會提供）



陳詩媛9日也正面回應網友的質疑並再度道歉，對於被批申請進入機場管制區，她解釋「進去管制區只是因為齊麟說想要第一個看到我，我其實也不太了解事情是如何運作的，我當時認為我跟他一起的那段路不會是什麼重點，只是他下飛機走去拿行李的那段路，因為聯訪其實是在外面，所以之後的其他地方我完全沒有靠近他。因為我是第一次經歷這種事。思考的不夠完全這部分我很抱歉。」

