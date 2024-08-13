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快訊／鬧翻羅時豐爆AB合約！　侄子長文親揭內幕：和姑丈仍是家人

▲▼羅時豐和侄子結束合作。（圖／翻攝羅時豐IG）

▲羅時豐和侄子結束合作。（圖／翻攝羅時豐IG）

記者翁子涵／台北報導

金曲歌王羅時豐2020年成立YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，幽默的談吐，拍攝出不少讓觀眾笑中帶淚的節目，也受封「國民姑丈」翻紅，和製作人侄子張敏慎的互動也成為特色亮點，不過他日前卻發聲明切割原團隊，所有影片全下架，未來只會出現在外甥經營的全新頻道「大牛比較懶」，「羅時豐DL.不務正Ya」YT頻道也正式更名成「不務正ya.侄子出租中」，稍早侄子張敏慎也在粉專再度發聲回應。

羅時豐與侄子張敏慎突然拆夥，更傳出有「AB合約」問題，對於眾多揣測，張敏慎今發文表示：「#我是侄子
我是製作人張敏慎，一直以來我是個站在幕後的影視工作者，努力做出好作品、傳遞善良及溫度、讓舞台前的人發光發熱，這是一個幕後工作人員的榮耀及初心。」

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而他也態度軟化表示：「在2019年離開電視圈幕後工作後，我創立『不務正YA』頻道，2021年因緣巧合下姑丈的加入，頻道日漸壯大，我們一起茁壯，感謝這一路我們成就彼此。而今，我跟姑丈仍是家人，只是遺憾沒辦法再繼續一起做好作品，誠如姑丈所言，各自安好，彼此祝福。」

接著表示：「在這些年父親缺席的日子裡，我北上努力為家打拼，承擔起家的責任，家人對我來說很重要，工作夥伴亦是，每個夥伴都代表一個家庭，我扛起家的責任，也扛起對工作夥伴的責任。未來，我會繼續為家人、工作夥伴打拼，我的初衷不變，繼續製作好節目，用影像傳遞台灣人的善良與溫度。」

對於外傳有傳出有「AB合約」問題、指稱他拍片時情緒控管不佳等，張敏慎回應：「最後針對一些網路上的傳言，我想說，我無愧於心，經得起任何檢視，而從沒有做過的事情，我想也無從證明起，也歡迎提出證據，勿傷害幕後工作者的初心。」

先前張敏慎就發文強調自己很多事情可以忍，唯獨「不尊重藝術創作者」這點他不能忍受；而羅時豐方則二度發出聲明，表示影片下架之事礙於法規我也同樣感到不捨。侄子如今已獨當一面，會繼續用這些平台去做他想做的事情，未來大家各自努力且安好。

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