黑男收辣妹「內褲放飲料照」！曖昧私訊曝 5年女友1原因原諒了

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber黑男因開設《街頭邱比特》單元爆紅，還因此結識荷蘭女友Lucy（盧蓁），小倆口交往超過5年，感情生活穩定。然而，被問到是否有因為另一半拍美女吵過架時，Lucy坦言：「只有一次。」

▲Lucy和黑男只有因為美女吵過一次架。（圖／翻攝自Instagram／blackmancupid）



Lucy透露，那次是有其他女生主動傳照片給黑男、並曖昧問「你在幹嘛」，至於照片尺度也讓人不敢置信，「內褲那邊放了一瓶飲料。」小倆口只因此吵過一次架，「雖然我很生氣，但他主動給我看。」

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▲▼因為黑男有主動給Lucy看照片，所以她便原諒男友了。（圖／翻攝自Instagram／blackmancupid）



黑男拍攝影片的時候，Lucy也不擔心，原因是無論是房間或客廳都裝有監視器，「我隨時可以用監視器跟他講話」，到最後，她甚至很放心讓男友單獨出去拍攝。

▲▼Lucy和黑男穩定交往5年多。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）



黑男坦言Lucy是她最喜歡的類型，「我一直夢想著（另一半）是混血公主」，還被女友爆料以前很愛看AV女優瀧澤蘿拉。然而，黑男原本不是Lucy喜歡的類型，「她喜歡基努李維，憂鬱滄桑型，有愛心不花心的那種。」

▲Lucy是黑男的理想型。（圖／翻攝自Instagram／blackmancupid）