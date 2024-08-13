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依依交往納豆7年！曾被算命「會遇到讓人生轉折的另一半」　直言對方是配偶

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（14日）播出「一張嘴就要論你命！他們“算什麼”命理師」，依依慶幸遇到靈驗的算命師：「我17、18歲的時候，有老師說我在25歲會遇到一個長得不是太好看，但足智多謀，比我年長很多，會讓我的人生有180度大轉折的另一半，那時候我只想說我才不要跟一個老頭子交往，但現在看，我就是25歲的時候認識納豆。」在場來賓聽完也都覺得相當靈驗，依依接著補充：「只是他有說我姻緣早發但未必早婚，表示說25歲遇到的對象可能是配偶，但不一定會馬上結婚，我們現在也交往7年了。」

▲▼熊熊。（圖／中天綜合台提供）

▲依依曾算感情問題。（圖／中天綜合台提供）

主持人安心亞也很愛算命：「我喜歡紫微斗數，因為我還沒出道前去算，他就說我以後會當明星。」而她也很想嘗試算算看自己的前世今生，命理師小孟在節目上立馬幫她算：「妳上一世是日本將軍的女人，日治時代跟著他來到台灣，當台灣跟日本發生衝突時，妳捨身護夫，所以妳這一世千萬不要結婚。」

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安心亞一聽很不滿：「我救了他，他不是應該來還嗎？」小孟老師則解釋：「前世今生不是一定會來報答，所以這一世妳還是要捨身擋夫，譬如結婚的話，有可能把錢都花在另一半身上。」

▲▼熊熊。（圖／中天綜合台提供）

▲安心亞前世捨身護夫 命理師苦勸這輩子別「婚」頭。（圖／中天綜合台提供）
楊繡惠16歲就開始接觸算命：「我算過最荒唐的是有老師說我天生沒財庫，叫我半夜去抱香爐，我邊抱還要邊看旁邊有沒有人，怕旁邊的人以為我是瘋子，而且香爐抱完要去抓麻雀，半夜兩點向東的方向把牠放生，然後又叫我去抓一公一母的蟾蜍，後來我就不去了。」

▲▼熊熊。（圖／中天綜合台提供）

▲楊繡惠不找詹惟中算命 一吐原因眾人大笑。（圖／中天綜合台提供）

而她也因為接觸算命多年，看人的直覺也非常準：「我到現在沒結婚，是因為我直覺非常準，很會看人家的面相，這個男生要來騙我，他一張嘴，我就知道他屁股幾根毛，我去找老師算命，也會看他的長相，譬如我跟詹惟中老師很熟，他也很善良，但你要我請他幫我算命，我是不會啦。」在場來賓聽完紛紛大笑，楊繡惠則解釋：「我不是說他不準，是因為他常常搞笑，我不知道他說的哪句是真，哪句是假。」



 

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依依, 納豆, 同學來了, 算命

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