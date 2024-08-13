「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功！　味全龍球員「一大包」潛進香閨

▲啦啦隊女神籃籃與職棒味全龍隊二壘手郭嚴文，被爆兩人正在交往中。（圖／翻攝自籃籃臉書、味全龍臉書）

圖文／CTWANT

樂天啦啦隊總隊長籃靖玟（籃籃）多年來堅稱單身，時報周刊CTWANT日前接獲爆料，指啦啦隊女神籃籃與職棒味全龍隊二壘手郭嚴文兩人正在交往中。而本刊經過多日探查，終於8月8月當晚直擊到郭嚴文夜探籃籃位於新北市的新家，而且不用女友籃籃來幫忙開門，郭嚴文直接用感應卡就開門滑進籃籃的社區大門，看來兩人感情早已進展到自由進出香閨的階段了。

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▲本刊在8月8月當晚直擊郭嚴文夜訪籃籃位於新北市的兩千萬新家。球賽結束後，郭嚴文開車離開天母棒球場。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲郭嚴文在棒球場附近的高級超市採買食材。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

8月8日晚間10點48分，結束在台北天母棒球場賽與中信兄弟的例行賽，味全龍最終以9:5，4分之差落敗。換了一身輕便服裝、腳踩涼鞋的郭嚴文先到停車場取車離開，之後他直接將車開往附近高級超市，趕在商家12點打烊前採買。而在進入超市採買前，他也特別戴上黑色口罩，非常小心翼翼就怕被人認出。原本以為郭嚴文只是想買些餅乾零食，但仔細觀察卻發現他籃內所裝的都是需要烹調的食材，不知是否想在深夜時分好好下廚犒賞自己？

▲熟門熟路的郭嚴文將車停在籃籃位於新北市的新家附近，手上拎了一大包食材。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲在進入籃籃香閨前郭嚴文相當警覺地環顧四周有無異狀後。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

深夜11點22分，郭嚴文採買完畢將食材放上車子後座，便驅車離開天母。接著他一路駕車往新北市的方向前進，約莫半小時的時間，就到了籃籃新家所在的新莊區。11點57分，郭嚴文車子停進籃籃家社區附近的露天收費停車場，接著揹起後背包，手提著在超市採購的戰利品，熟門熟路地走到籃籃家大門前，手持感應卡非常流暢地刷了卡。當然進門前當然還是免不了小心謹慎地觀察了一下周遭，然後才放心走進大門，可見兩人的感情已經進展到男方已經可以自由出入女方家門了。

▲郭嚴文非常流暢地刷卡進入籃籃家大門。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

郭嚴文原本是樂天桃猿球員，去年季後樂天未將郭嚴文放入60人保留名單，今年就被味全龍出手網羅。其實籃籃與郭嚴文不僅是前同事，也同是台南人，還曾有球迷發現籃籃的愛車停在郭嚴文家，並且告知球團經紀人，當時籃籃否認兩人交往，僅說是將車借給對方。這次郭嚴文又有籃籃家的大門感應卡，不知也是她「借」給對方。

對於本刊在8月8日深夜直擊味全龍球星郭嚴文直搗樂天女孩籃籃位於新北市的住處，拿著門禁卡直接進門，令人好奇兩人關係？籃籃經紀人回應本刊籃籃跟郭嚴文是「朋友」關係。至於當天男方會在球賽後夜訪籃籃，是因為籃籃當天錄影《綜藝新時代》，「收工後約了幾個朋友在家聊天聚會，郭嚴文轉交東西給籃籃後隨即離開」。

▲籃籃平常出門都是車進車出停車場，不過停車場外的大樓建案與物業名稱看得出與郭嚴文進入的社區是同一個。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲郭嚴文進入籃籃家前經過的一排樹枝造景，籃籃遛狗時也都踏著這排人行道走著。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

