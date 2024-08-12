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「我看不到了！」楊謹華手術過程嚇到認：忐忑到不行

記者許逸群／台北報導

藝人楊謹華近年來持續在戲劇和實境節目中展現出色表現，她今（12日）出席活動透露，已於前陣子做完眼睛雷射手術重見光明，終結了多年來的近視困擾。她憶起做手術的過程，坦言手術前「忐忑到不行」，過程中甚至一度嚇到「我看不到了」！

▲▼楊謹華。（圖／記者姜國輝攝）

▲楊謹華透露先前做了眼睛雷射手術。（圖／記者姜國輝攝）

楊謹華過去曾因長時間戴著隱形眼鏡，甚至動輒超過18個小時，前陣子才做雷射手術重見光明。她憶起做手術的過程，坦言手術前「忐忑到不行」，過程中甚至一度嚇到「我看不到了」，還好透過醫生一步一步的解說，以及護理人員溫柔的陪伴，讓整個手術過程都十分安心順利。

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▲▼楊謹華。（圖／記者姜國輝攝）

楊謹華分享參加唱跳比賽節目的心得。（圖／記者姜國輝攝）

楊謹華今年參與了唱跳比賽節目《乘風2024》（又稱《浪姐5》），她透露，當時每天苦練至半夜2、3點，工作時間超過15小時。不僅如此，還曾演出前只睡1小時，累到精神恍惚、說話語無倫次。即使如此，她始終抱持著對未知的期待和挑戰的勇氣，不斷尋求突破和成長。

楊謹華日前參與《乘風2024》，展現唱跳實力，她透露最後離開時本來想說不要哭哭啼啼，但後來想到自己練習時的畫面，在氣氛感染下忍不住落淚。至於未來是否有計劃推出音樂作品？楊謹華表示隨緣，經紀人則在一旁補充，目前仍會先以戲劇為主。

楊謹華表示：「就像演戲，一定要對這個角色有興趣才會去接。實境節目也一樣，我也想知道把楊謹華放在那邊會是什麼樣子，可能會很慘、很狼狽，也可能會很悠遊自在，不曉得，但我是非常願意挑戰的。」她相信，無論是戲劇還是生活，只要勇於挑戰，不怕失敗，就能創造出屬於自己的精彩篇章。

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