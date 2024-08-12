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周定緯唱一半被「重要女人」突襲！　當場激動哽咽吐心聲

▲▼周定緯舉辦音樂會和歌迷同歡。（圖／耳朵先生提供）

▲周定緯舉辦音樂會和歌迷同歡。（圖／耳朵先生提供）

記者翁子涵／台北報導

周定緯睽違4年舉辦「周定緯Transfer 生日音樂會」，在《超級星光大道》點歌環節，原先準備要送給一路相伴的粉絲們的〈親密愛人〉卻被媽媽和工作人員突襲點歌，唱到一度哽咽差點落淚，看到蛋糕才驚覺是家人和夥伴們送上的生日祝福，媽媽更加碼包紅包，祝福兒子生日快樂，周定緯也許下生日願望：「我的生日願望其實很簡單，就是只要所有我愛的人和愛我的人都能夠平安健康還有我能夠一直站在舞台上唱歌表演就足夠了。」

▲▼周定緯的媽媽獻上蛋糕祝福。（圖／耳朵先生提供）

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▲▼周定緯的媽媽獻上蛋糕祝福。（圖／耳朵先生提供）

▲▼周定緯舉辦音樂會和歌迷同歡。（圖／耳朵先生提供）

他唱到情深一度哽咽，周媽媽也帶著蛋糕和送給兒子的紅包跟著全場粉絲為他慶生，蛋糕上滿滿的近年來周定緯演出的各種角色，代表著他一步一步踏實的走在夢想之路上。演出當天家人們全員出動，周定緯感謝家人從一開始的反對到現在的全力支持，是他最堅強的後盾，現在每年的生日願望一定會留給家人，「希望家人們能夠平平安安、健健康康，讓我的爸爸媽媽能夠繼續看著我站在更多更棒更不同的舞台上唱歌或是表演，希望我能一直都是他們的驕傲。」

在《星光》點歌環節，周定緯先是問了大家想聽什麼歌，沒想到粉絲們竟然敲碗想要按燈評分，讓他哭笑不得直呼：「都過了快20年了，不要再為我打分數了。」其中在唱到張宇的經典〈月亮惹的禍〉時，他一人分飾兩角模仿張宇的唱腔，綜藝魂再度上身，逗樂全場，他也搞笑向張宇喊話：「張宇老師拜託不要殺了我！」而在唱到〈Tell Me〉時，先前喊話要看歌詞的他，完全無需歌詞輔助，完美演出讓全場驚豔，他也笑說：「好險大學時期在KTV練歌的肌肉記憶還在。」

音樂會的尾聲，周定緯變身「國際周」中文、粵語、韓文、日文4聲道齊開，帶來〈至少做一件離譜的事〉〈Love Wins All〉〈一路上有你〉和日本動畫《不死不運》片頭曲〈01〉，並在會後逆應援茱寶們（周定緯粉絲名稱），送上巧克力珠寶盒作為送給粉絲們的情人節禮物，感謝他們一路相挺。
 

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