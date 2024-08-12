宇多田光小巨蛋連唱2天都哭了！影片遭違規外流　主辦：別再上傳啦

記者吳睿慈／台北報導

日本天后宇多田光出道25年，10、11日連續兩天在台北小巨蛋開唱，首度來台會粉絲，她第一天內疚致歉「我花了25年才來到這裡對不起」，就連第二天也感性落淚，給謝歌迷給予滿滿的愛。主辦單位開演前便告誡「禁止拍攝、上傳影片」，沒想到觀眾知法犯法，還是有眾多影片外流，使得主辦單位大鴻藝術12日發文「別再上傳啦！」

▲宇多田光在台北小巨蛋開唱，連續2天都被歌迷感動到哭。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、cherry chill will.提供）

宇多田光連續兩天週末在台北小巨蛋開唱，歌單記載著出道25年的精華，經典歌曲〈First Love〉也是曲目之一。活動開演前，主辦單位便有告誡「演唱會禁止拍攝、上傳影片」，但還是擋不住歌迷的熱情，網路上竄流著眾多台北場片段。

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對此，主辦單位大鴻藝術12日在臉書上勸導「大家不要再違規上傳影片了啦！」並上傳一支日本官方親自公開的台北小巨蛋演唱2分鐘精華版，盼望就此讓網友停手PO出違規的影片。

▲宇多田光首度來到台灣開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、cherry chill will.提供）



宇多田光首度來台演唱，2天演唱會共吸引2.2萬人朝聖，門票採取「抽選制」，10分之1中獎機率，可說是一票難求。而她首度訪台，展現滿滿誠意，演唱會上講了非常多中文，還叮嚀歌迷「天氣很熱，多喝水」，開唱第一日哽咽表示抱歉讓歌迷等這麼久，第二天在唱到〈One Last Kiss〉時也哭了，她說：「真的很開心，很神奇，大家這麼熱情又溫柔，能有這樣的現場演出真的太棒了。」

▲宇多田光在台北小巨蛋連開唱2天，完美落幕。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、cherry chill will.提供）



2天演唱會完美落幕，官方緊接著公開2天的精華影片，希望大批粉絲朝聖，期望下一次不用再等25年，歌迷留言敲碗盼望天后再次回到台灣開唱。