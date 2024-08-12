黑馬韓劇《閃亮西瓜》台灣播出！崔顯旭追女神薛仁雅　自爆哭著照鏡

記者吳睿慈／台北報導

黑馬韓劇《閃亮的西瓜》於2023年9月播出，沒有華麗的演員陣容，依舊好評如潮，不少網友表示第一時間看到劇名差點錯過好戲。戲劇即將在台灣播出，劇情描述男主角厲雲偶然意外穿越時空回到過去，遇到和他同齡的18歲父親，展開一段奇幻青春熱血故事。

▲▼ 黑馬韓劇《閃亮的西瓜》由厲雲主演，穿越回到過去遇到爸爸。（圖／八大電視提供）



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厲雲提及拿到《閃亮的西瓜》劇本時，邊看邊哽咽甚至泣不成聲。實際在拍攝一場與聾啞父親的對戲時，他一度無法接話而NG好幾次，頻頻向工作人員道歉。由於角色及故事背景，拍攝期間不僅有手語老師，吉他老師也隨時在旁指導，厲雲及飾演他18歲父親角色的崔顯旭，開拍前接受2到3個月的音樂課程；劇中有一場在街頭表演的情節，厲雲笑說，如果這場戲他沒有戴口罩的話，他可能會想逃回家，因為在大庭廣眾之下表演實在太害羞了。

崔顯旭在《閃亮的西瓜》的角色充滿熱血、活力充沛，被形容像《灌籃高手》櫻木花道，也因此被同劇演員視為現場的氣氛製造者，他卻苦笑，能量爆發完精疲力竭，回家癱軟成一團沒力。戲裡他對校花薛仁雅一見鍾情，女神所到之處在校園引起熱烈追逐，薛仁雅卻謙虛自認女神這頭銜，與她本人相似度有差異。

▲▼崔顯旭在劇中喜歡女神薛仁雅。（圖／八大電視提供）







另外宣傳受訪時，演員被問到會不會對著鏡子表演，崔顯旭透露他在高中時曾和媽媽吵架，痛哭後好奇自己的哭相，因此照著鏡子看是什麼模樣，一番話立刻讓厲雲等人頻點頭，原來大家都有過這經驗，薛仁雅也自曝，曾用手機自拍模式偷窺自己的哭泣模樣。《閃亮的西瓜》13日起每週一至五晚間八點於八大戲劇台全台首播。