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整形名醫李進良投資千萬+客串醫美劇！　温昇豪新戲換女主復拍

【獨家】【醫生闖藝界】李進良投資千萬客串　温昇豪醫療劇換女主復拍

▲温昇豪擔任製作人籌拍的醫美題材劇《整外春秋》，確定落腳TVBS，開拍在即。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

由温昇豪擔任製作人籌拍的醫美題材劇《整外春秋》，今年初一度因為改劇本，加上主要投資人李進良臨時撤資導致開拍喊卡，不過現今已確定此劇將在TVBS播出，女主角更邀來張榕容和安心亞擔綱。而李進良接受本刊訪問透露，當初原本就預計要投資上千萬元的資金，最近已準備要再次投入，自己屆時也有可能客串一角。

温昇豪從二年多前開始籌拍《整外春秋》，好朋友也是整形醫師的李進良是劇本的原創和金主之一，温昇豪認為，台灣醫美診所充斥，台灣應該也能像韓國一樣做出好的醫療劇，所以該劇以整形外科醫師為故事背景，描述許多驚心動魄的醫療案例，還有醫生間的愛恨情仇。但前年底突然停拍，温昇豪當時坦言是資金問題，離所需的近億資金還差了一千多萬元。

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【獨家】【醫生闖藝界】李進良投資千萬客串　温昇豪醫療劇換女主復拍

▲李進良（中）因為前妻小禎（右）、前岳父胡瓜（左）的關係，跟演藝圈關係良好。（圖／東方IC）

重新開拍　女主角換人

不過事隔半年多，該劇已準備開拍，負責播出的電視台TVBS也正在廣邀廠商置入。原本傳出女主角人選為鍾瑶、李杏，但之前本刊報導李杏和温昇豪關係生變，李杏因此被換角，雖然温昇豪否認，但最終女角名單出爐，已經換成張榕容和安心亞。

【獨家】【醫生闖藝界】李進良投資千萬客串　温昇豪醫療劇換女主復拍

▲安心亞（右）在劇中疑似扮演李進良（中）現實生活中身邊得力助手田欣的角色。（圖／鏡週刊提供）

整形醫師男主角則由温昇豪出任，而此角是由李進良的原型而來，不僅劇中診所名「爵仕美」和李進良的「嘉仕美」診所只差一個字，温昇豪在劇中同樣也有個在他身邊多年的得力女助手，宛如李進良的陳年緋聞女友田欣。

【獨家】【醫生闖藝界】李進良投資千萬客串　温昇豪醫療劇換女主復拍

▲張榕容擔任《整外春秋》女主角，在劇中和温昇豪有情感糾葛。（圖／鏡週刊提供）

投入千萬　李進良客串

李進良受訪指出，這部戲他和温昇豪共發想了6年，自己提供很多角色元素和故事題材，「之前是因為劇本在修改以及和劇組溝通理念，所以先把資金拿去做別的應用，現在準備再次投入，預計也是8位數。」至於選角，他則沒有參與，表示交給專業，只是有機會會在劇中客串一下同業或客戶。

【獨家】【醫生闖藝界】李進良投資千萬客串　温昇豪醫療劇換女主復拍

▲李銘順（右）也出現在《整外春秋》的客串名單之中。左為李銘忠。（圖／鏡週刊提供）

卡司除了温昇豪之前曾邀約的韓星李廷鎮、大馬男星陳澤耀，還多了李銘順、范文芳夫妻檔，演員橫跨台、韓、新、馬四地，其中李廷鎮將飾演韓國醫美集團二代接班人，和温昇豪將是情敵關係，同時追求張榕容。陳澤耀則演出張榕容已逝未婚夫的弟弟，因為加入黑道走上歪路，要求張榕容替他動整形手術，逃避警方和幫派追殺。



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