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熊熊遭經紀人助理詐騙百萬！　當場抓包「對方死不承認」信任全被踐踏

記者孟育民／台北報導

女星熊熊日前錄製節目《哈囉 你有事嗎？》，討論詐騙話題，自爆曾遭到經紀人以及助理前後詐騙百萬，「因為藝人跟經紀人還有助理，我們就是一個團隊，我們就是要很信任彼此，通常就會像姐妹一樣。」沒想到卻真心換絕情，讓她相當無奈！

▲▼熊熊遭信任的同事詐騙 。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

▲熊熊遭信任的同事詐騙百萬  。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

熊熊還原時情況，「我這個經紀人相處前半年都非常愉快，結果後來半年她就開始會跟我講說，這個案子有2、3萬妳要還我，因為那個錢不屬於妳的錢，那是我幫廠商做事。」熊熊原本不以為意，直到有天經紀人跟她要8萬塊，說是自己幫廠商寫腳本的錢，後來是助理向她提出質疑，她透過認識的人詢問才發現自己被騙，「那個錢就是我的錢，根本不是她幫廠商做事的錢！」事後她向經紀人對質，沒想到對方卻死不承認，回說：「我覺得這個就是立場不同 。」

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▲▼熊熊遭信任的同事詐騙 。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

▲▼熊熊爆經紀人都會從中跟她要錢。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

▲▼熊熊遭信任的同事詐騙 。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

而那位提出質疑的助理讓熊熊對她信任有加，也開給她一個月5萬5的薪水，但助理有天跟她說收入入不敷出，希望熊熊可以投資她30萬做韓國代購，賺的錢可以五五分，她也沒多想就答應了。

沒想到最後還是被騙，熊熊傻眼說：「等到我發現的時候，直接給我賠了50幾萬，因為她在韓國卡了一筆錢，可能她匯率不好，所以領出來就會賠錢，她把我的30萬拿去把她的錢補回來，她就沒有賠錢賠的是我的。然後因為我銀行的帳戶就是給她用，中間她可能跟朋友出去玩，東扣西扣給我扣了50幾萬。」她無奈表示：「她們兩個加起來就詐騙我百萬！」

▲▼熊熊遭信任的同事詐騙 。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

▲熊熊還被助理騙錢 。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？

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